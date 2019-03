Petronela Svečnjaková

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ak nemáte viac ako 21, nezapálite si. Veľká Británia chce bojovať s fajčiarmi

Britský parlament tak chce mladých ľudí odradiť od fajčenia.

Ilustračná fotografia. — Foto: Pixabay

LONDÝN 4. marca - Ako vo väčšine štátov, aj vo Veľkej Británii si ľudia môžu legálne kúpiť cigarety od 18 rokov. Tamojšia vláda to ale chce zmeniť a hranicu posunúť smerom nahor.

Chcú vychovať generáciu bez cigariet

Ak nový návrh prejde legislatívnym procesom, obyvatelia Veľkej Británie si cigarety budú môcť kúpiť až od veku 21 rokov. Návrh je súčasťou balíčka opatrení, ktorým chcú britskí politici vychovať takzvanú „generáciu bez dymu“ (smoke-free generation). „Ak sa vek, v ktorom si mladí legálne môžu kúpiť cigarety, zvýši z 18 na 21 rokov, budú menej experimentovať a viac si uvedomia riziko fajčenia tabaku. Ďalším krokom je, aby si vláda osvojila naše odporúčania a uzákonila ich. Len tak môžeme hovoriť o vychovávaní generácie bez dymu,“ citoval britský denník The Sun Penny Woodsovú, riaditeľku organizácie British Lung Foundation.

Ilustračná fotografia. Foto: Pexels.com

Ďalším opatrením, ktoré by britskí politici radi presadili je, aby veľké tabakové firmy platili za to, aký neblahý vplyv majú na zdravie ľudí- tieto peniaze by sa potom využili na podporu iniciatív, ktoré sa snažia zastaviť fajčenie. V pláne je tiež zvýšiť dane na tabakové produkty, čo by cigarety zdraželo a znížilo tak ich dostupnosť medzi bežnými ľuďmi.

Ilustračná fotografia. Foto: Pexels.com

„Regulácia tabakových výrobkov je kľúčová, ak chceme dosiahnuť prevenciu, zvýšiť priemernú dĺžku života o 5 rokov do roku 2035 a znížiť nerovnosť medzi najbohatšími a najchudobnejšími v našej spoločnosti,“ povedal britský politik Bob Blackman. Fajčenie je najčastejšou príčinou predčasnej smrti nielen vo Veľkej Británii.