Dnes o 11:07 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ružinov pripravuje workshop na vypracovanie projektov pre granty

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. marca (TASR) – Bratislavský Ružinov opäť pripravuje workshop o správnom vypracovaní projektu pre aktuálne vyhlásenú grantovú výzvu na tento rok. Ten sa uskutoční v utorok 12. marca o 17.00 h v Dome kultúry (DK) Ružinov na Ružinovskej ulici.

"Radi by ste požiadali o grant mestskej časti, ale neviete ako na to? Na workshope sa dozviete všetko, čo budete potrebovať," informuje mestská časť na svojej webovej stránke. Prípadným záujemcom poradia členky grantovej komisie. Na workshope budú predstavené nielen jednotlivé priority grantového programu na rok 2019, ale aj všeobecné informácie spolu s tipmi a trikmi.

Žiadosti môžu záujemcovia podávať na miestnom úrade do 29. marca. Grantová výzva je daná na všetky oblasti, teda na oblasť športu, kultúry, životného prostredia či rozvoja komunitného života. Jej špecifickými prioritami sú deti a mládež a ich mimoškolské a voľnočasové aktivity, a tiež inkluzívne vzdelávanie, kde je hlavnou témou podpora a skvalitnenie služieb pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ide o žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia či žiakov s nadaním.

Prihlásiť sa môžu občianske združenia, nadácie či komunitné centrá pôsobiace alebo so sídlom na území mestskej časti, nie však fyzické osoby. Žiadosti je potrebné podať na miestnom úrade, podmienkou je však zaslanie v elektronickej forme na e-mailovú adresu granty@ruzinov.sk. Ďalšou z podmienok je, aby bol projekt zrealizovaný do polovice novembra. Minimálna výška grantu je 500 eur a maximálna 5000 eur.

O tom, ktoré projekty samospráva podporí, rozhodnú poslanci miestneho zastupiteľstva na základe odporúčaní grantovej komisie. Tento rok je na granty a dotácie vyčlenených okolo 220.000 eur.