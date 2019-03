TASR

Eva Vejmělková, známa z filmu Fontána pre Zuzanu, má narodeniny

Eva Vejmělková sa narodila 4. marca 1969 v Karvinej.

obnovená fontána lásky — Foto: TASR - Tomáš Halász

Karviná/Bratislava 4. marca (TASR) – Meno Evy Vejmělkovej sa mnohým spája najmä s legendárnou trilógiou Fontána pre Zuzanu. Pod divácky úspešný muzikál, v ktorom stvárnila česká herečka hlavnú postavu, sa podpísal režisér Dušan Rapoš. Pôvabná "Píšťalka" z filmu Ako básnikom chutí život (1987), herečka, poetka a psychologička Eva Vejmělková má v pondelok 4. marca 50 rokov.

Eva Vejmělková sa narodila 4. marca 1969 v Karvinej. Vyštudovala herectvo na Janáčkovom konzervatóriu v Ostrave a psychológiu na Univerzite Palackého v Olomouci. Pre príťažlivú vtedy 16-ročnú študentku sa rozhodujúcim stalo stretnutie so slovenským režisérom Dušanom Rapošom, ktorý ju obsadil do hlavnej úlohy v kultovej trilógii Fontána pre Zuzanu (1985). "Dušan si ma našiel na ostravskom konzervatóriu, keď hľadal predstaviteľku hlavnej postavy do Fontány pre Zuzanu 1. Najskôr som netušila, že je to režisér, považovala som ho za asistenta," uviedla Vejmělková. Najviac si podľa jej slov užívala nakrúcanie tretej časti, ktorá sa odohrávala v Zimbabwe. Príbeh, ktorý získal dve významné ocenenia na zahraničných festivaloch, herci nahovorili v angličtine a záverečné práce sa uskutočnili v srdci Hollywoodu.

Diváci si herečku zapamätali ako "Píšťalku" z filmov Jak básníkům chutná život (1987) a Konec básníků v Čechách (1993) v réžii Dušana Kleina. Filmové publikum zaujala i v seriáli Chlapci a chlapi (1988). Ďalej stvárnila jednu z úloh v snímke Dobří holuby se vracejí (1988) opäť v réžii Dušana Kleina. Silné herecké obsadenie s Milanom Kňažkom, ktorého herecký výkon kritika označila za jeho najlepší, doplnila rola presvedčivého ošetrovateľa Rudolfa Hrušínského st.

V klasickej nemeckej filmovej rozprávke Das Licht der Liebe (Svetlo lásky (1991) o priateľstve, láske a veľkej životnej skúške stelesnila rolu princezny. Populárna herečka sa objavila v roku 1996 v americkom fantasy filme Dragonheart (Dračie srdce, 1996) v réžii Roba Cohena.

Významnú príležitosť dostala aj v psychologickej dráme zo života drogovo závislých ľudí Suzanne (1996) opäť v réžii Dušana Rapoša. Porota ju ocenila v roku 1997 na Festivale mladého filmu v Gdaňsku. Príbeh má naďalej veľkú odozvu medzi samotnými narkomanmi a premietajú ho pacientom v psychiatrickej liečebni v Bohniciach v rámci liečby.

Manželom sympatickej herečky sa stal v roku 2000 priamo v Las Vegas slovenský filmový režisér Dušan Rapoš. Manželský pár má dve dcéry.

Eva Vejmělková dokázala, že okrem herectva má talent aj pre poéziu. Z jej pera vzišli texty árií do operno-baletnej drámy o nenaplnenej láske s názvom Pietro a Lucia (2002).

Bratislavčania dostali v roku 2008 darček. Fontánu na Kupeckého ulici, známu z filmu Fontána pre Zuzanu, slávnostne spustila hlavná predstaviteľka muzikálu Eva Vejmělková. Na jej odovzdávaní sa zúčastnil aj filmový režisér a producent Dušan Rapoš, scenárista Karol Hlávka a hudobný skladateľ Vašo Patejdl.

V roku 2014 sa predstavila ako autorka krehkej milostnej novely z prostredia slnečného Talianska s názvom Ružové moře (2014).

V posledných rokoch sa Eva Vejmělková na striebornom plátne objavuje len sporadicky. Diváci ju mohli vidieť v roku 2018 vtedy v novej snímke Kluci z hor v hlavných úlohách s Martinom Dejdarom a Jiřím Lábusom.

Vejmělková vyštudovala nielen herectvo, ale aj psychológiu. "Ja si myslím, že každý herec je tak trochu psychológ, aby mohol hrať nejakú postavu. A aj každý psychológ musí byť trochu herec, aby sa vedel vcítiť do duševného rozpoloženia svojho pacienta. Takže sa tieto profesie veľmi pekne spájajú," poznamenala.

V súčasnosti vedie Eva Vejměková svoju psychologickú prax. Rozhodla sa pomáhať deťom aj dospelým dostať sa z traumy. Používa špeciálnu metódu hypnózy, ktorej sa venuje len niekoľko ľudí v Európe a spolupracuje so zahraničnými odborníkmi.