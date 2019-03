TASR

Včera o 15:59 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V Jasnej budú o dva roky preteky Svetového pohára, pripadli na január

Historické podujatie SP v Jasnej sa uskutočnilo v marci 2016, Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) tentoraz v rámci ročníka pridelila skorší termín.

Na snímke slovenská slalomárka Petra Vlhová na trati prvého kola slalomu Európskeho pohára v alpskom lyžovaní v Jasnej v nedeľu 3. marca 2019. — Foto: TASR - Dušan Hein

Jasná 3. marca (TASR) - Najbližšie podujatie Svetového pohára alpských lyžiarok v Jasnej sa uskutoční pravdepodobne 16. a 17. januára 2021. Pre organizátorov boli v sobotu a nedeľu opäť skúškou súťaže v technických disciplínach Európskeho pohára, ktoré sa v slovenskom rezorte konajú od roku 2008.

Historické podujatie SP v Jasnej sa uskutočnilo v marci 2016, Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) tentoraz v rámci ročníka pridelila skorší termín. "Myslím si, že je dobrý. Síce sa zmenili pravidlá a môže sa niečo málo upraviť, lebo aj na ďalších majstrovstvách sveta bude alpská kombinácia, čiže ju musia zaradiť tiež do SP. Jedine tam sa môže niečo hýbať, nie však s pridelenými miestami a krajinami, maximálne sa posunie nejaký termín. Pôvodne bol marcový, ale asi potrebovali niečo vymeniť a my sme celkom spokojní. Na ďalšiu sezónu zmenili termíny už dvom strediskám, ale nemyslím si, že by nás to malo postihnúť," povedala riaditeľka pretekov Jana Palovičová.

Organizátori pracovali na trati intenzívne vyše týždňa. "Dali sme si záležať. Vieme ju urobiť tak, aby bola kompaktná, aj keď v piatok pršalo a v noci snežilo, podarilo sa nám to udržať a lyžiarky boli nadšené, tým pádom boli preteky úžasné. Na SP potrebujeme okolo 200 ľudí na pomoc na trati a nenájdete ich zo dňa na deň. Treba ich cvičiť, školiť, takže EP je aj organizačná príprava na SP. Pre divákov to bolo už teraz veľmi atraktívne vzhľadom na to, že videli polovicu trate."

Na nej sa sústredili predovšetkým na Petru Vlhovú, ktorá svojou účasťou pozdvihla formát podujatia: "Peťa z toho urobila fantastické preteky, nielen pre nás, ale najmä pre divákov a pre všetkých, ktorí milujú tento šport a Peťu. Vzhľadom na to, že už v piatok je štart SP v Špindlerovom Mlyne, musela rozložiť čas aj sily. Keď som s ňou hovorila po pretekoch, povedala: 'Vidíte, prišla som.' Keby nebola trať taká, aká bola, tiež by sa rozhodovala, aby sa nezranila. Myslím si, že takto to bolo úplne geniálne."

Keby sa však Vlhová rozhodla neštartovať, domáca krajina by v sobotnom obrovskom slalome nemala reprezentantku. V nedeľnom slalome sa pridala 16-ročná Sophia Christine Lilgová: "Žiaľ, nástupkyne treba riešiť so žiactvom. Je pravda, že teraz je tam vákuum, ale myslím si, že dievčatá sa pomaly pritiahnu, len to dlho trvá od žiakov až hore. Videla som tu veľa žiačok s rodičmi."

Tím pod vedením riaditeľky pretekov pokračuje v práci, už v pondelok a utorok sa na rovnakej trati "Pretekárska č.1" s rovnakými štartmi uskutočnia majstrovstvá Slovenska, na ktorých budú v obrovskom slalome a slalome súperiť ženy i muži. Podmienky neohrozí ani prípadné oteplenie. "Dievčatá budú silné, zostane väčšina z EP, z našich príde šesť alebo sedem. U dievčat bude veľká konkurencia, na EP bolo vidieť vysokú úroveň, akú sme nemali už dlho. Medzi mužmi prídu z našich Andreas Žampa, Matej Falat či Matej Prieložný."