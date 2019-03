TASR

Nová loď spoločnosti SpaceX sa úspešne spojila s vesmírnou stanicou

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Washington 3. marca (TASR) - Nová vesmírna loď Crew Dragon americkej súkromnej spoločnosti SpaceX sa v nedeľu úspešne spojila s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS), čím sa firma priblížila k svojmu cieľu vyslania ľudí do vesmíru. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.

Spojenie s ISS potvrdili v živom prenose riadiace strediská amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) i spoločnosti SpaceX. Ďalšou fázou misie bude otvorenie dverí prielezu za približne dve hodiny.

"Pristávací" manéver sa začal o 11.51 h SEČ, keď sa ISS nachádzala asi 400 kilometrov nad povrchom Zeme severne od Nového Zélandu - a 27 hodín po štarte lode Crew Dragon na palube rakety Falcon 9 z Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral.

Loď ostane spojená s orbitálnou stanicou päť dní a následne budúci piatok dopadne do Atlantického oceánu, odkiaľ ju prepravia späť na Mys Canaveral.

Ide o prvý skúšobný let tejto kozmickej lode, vyvíjanej na prepravu ľudí do vesmíru. Na palube je tentoraz len testovacia figurína, pomenovaná Ripleyová podľa hlavnej postavy filmovej série Votrelec. Let s posádkou dvoch astronautov je v prípade úspechu terajšej misie plánovaný v lete tohto roka.

"Toto je nesmierne dôležité... Sme na okraji toho, že po prvý raz od vyradenia raketoplánov z prevádzky v roku 2011 znova vypustíme amerických astronautov na amerických raketách z americkej pôdy," vyhlásil v súvislosti so sobotňajším štartom misie riaditeľ NASA Jim Bridenstine, ktorému v piatok novú loď na osobitnej prehliadke ukázal zakladateľ a riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk.

NASA sa po zrušení tridsaťročného programu raketoplánov v júli 2011 obrátila na súkromné firmy, SpaceX a Boeing, ktorým poskytla osem miliárd dolárov na vývoj vesmírnych lodí na prepravu astronautov na ISS. V súčasnosti sa musia Američania v tomto spoliehať na ruské rakety, cena za "letenku" na lodi Sojuz sa však značne zvýšila; NASA v súčasnosti za let jedného astronauta platí 82 miliónov dolárov.

Spoločnosť Boeing bude svoju kozmickú loď Starliner testovať najskôr v apríli tohto roka, skúška už s astronautmi na palube je potom plánovaná na august.

Šéf NASA Bridenstine vyjadril presvedčenie, že astronauti budú lietať na obežnú dráhu na palube lode Dragon alebo Starliner - alebo na oboch - do konca tohto roka.