Atletické HME: Zlato v trojskoku pre Španielku Peleteirovú

Španielka jasne dominovala, no na ďalších miestach vznikla tlačenica, keď medzi druhým a piatym miestom bol rozdiel len sedem cm.

Oľga Saladuchová - 3. miesto — Foto: TASR/AP

Glasgow 3. marca (TASR) - S najlepším európskym výkonom tejto zimy a v národnom rekorde si zlato na HME v Glagowe vybojovala v trojskoku Španielka Ana Peleteirová výkonom 14,73.

Španielka jasne dominovala, no na ďalších miestach vznikla tlačenica, keď medzi druhým a piatym miestom bol rozdiel len sedem cm. Pre juniorskú majsterku sveta Peleteirovú to bolo prvé zlato medzi ženami a pridala si ho k dosiaľ najväčšiemu úspechu v kariére, vlaňajšiemu bronzu na otvorených ME vlani v Berlíne. Vo finále mala len dva platné pokusy, no oba by jej v sérii x - x - 14,56 - 14,73 - x - x stačili na zlato.

Finálové výsledky ženy trojskok: 1. Ana Peleteirová (Špan.) 14,73, 2. Paraskevi Papahrístouová (Gr.) 14,50, 3. Olha Saladuchová (Ukr.) 14,47, 4. Patrícia Mamonová 14,43, 5. Susana Costová (obe Port.) 14,43, 6. Kristüna Mäkeläová (Fín.) 14,29

Bulharka Mavrodievová vo vrhu guľou zlatá v osobnom rekorde

Bulharka Radoslava Mavrodievová sa stala na HME v Glasgowe zlatou vo vrhu guľou, keď si zlepšila osobný rekord na 19,12.

Mavrodievová zaskočila ďalšie favoritky, o jeden cm lepším pokusom aj jasnú tabuľkovú jednotku Nemku Schwanitzovú i obhajkyňu titulu Maďarku Mártonovú. So sériou 18,74 - 18,49 - 18,60 - 19,01 - 19,12 - 18,96 vrátila Mártonovej prehru pred dvoma rokmi v Belehrade a skompletizovala si zbierku vzácnych kovov, v ktorej má aj bronz na HME'2015.

Finálové výsledky ženy guľa: 1. Radoslava Mavrodievová (Bul.) 19,12, 2. Christina Schwanitzová (Nem.) 19,11, 3. Anita Mártonová (Maď.) 19,00, 4. Aliona Dubická (Biel.) 18,71, 5. Klaudia Kardaszová (Poľ.) 18,23, 6. Fanny Roosová (Švéd.) 18,21

Grék Tentóglou suverénny v zlatej diaľke

Grék Miltiádis Tentóglou vynikol na HME v Glasgowe vo finále skoku do diaľky. Doskočil až na hodnotu najlepšieho svetového výkonu sezóny 838 cm.

Víťazný Grék zlepšil aj národný rekord. Víťazstvo mu priniesol až piaty pokus, keď zaznamenal sériu x - 812 - x - 816 - 838 - 0. Vo svojej kariére napriek len 20 rokom už stihol veľa, vlani získal zlato aj na ME pod holým nebom v Berlíne.