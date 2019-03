TASR

Barteková zvíťazila na podujatí Katar Open

Barteková na ceste do finále obsadila v kvalifikácii 4. miesto.

Na snímke Danka Barteková. — Foto: TASR Jakub Kotian

Dauha 2. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková zvíťazila v skeete na pretekoch Katar Open 2019 v Dauhe. Vo finále dosiahla 55 bodov. Na druhom mieste skončila Francúzska Luce Anastassiouvá s 47 bodmi a tretie miesto obsadila Britka Amber Hillová. Barteková na ceste do finále obsadila v kvalifikácii 4. miesto.

"Z môjho pohľadu to boli nesmierne náročné preteky, podmienky sa po včerajších dvoch položkách radikálne zmenili a fúkal silný vietor. Všetci sme sa trápili, výsledky z kvalifikácie sú trochu nižšie, než zvyčajne na tejto strelnici. Sobotňajšie finále som zastrieľala výborne, podarilo sa mi skvele skoncentrovať a 'vytesniť' z hlavy vietor. Slušný náskok som si spravila hneď na začiatku a podarilo sa mi ho udržať až do konca. Pre mňa to boli druhé preteky v sezóne, druhé víťazstvo, z čoho sa nesmierne teším, pretože som do novej streleckej sezóny vykročila dobre. Po návrate ma čaká voľno, pretekať budem do mája len doma. Vynechám teda Svetové poháre v Acapulcu i v Al Aine, a budem sa snažiť dobre pripraviť na májový Changwon v Kórei," slová Bartekovej sprostredkoval jej mediálny manažér Jozef Korbel.

"Z dnešného víťazstva mám veľkú radosť. Mali sme veľmi ťažké podmienky, silný vietor počas kvalifikácie aj finále. Teší ma, že sa mi podarilo udržať koncentráciu," uviedla Barteková na svojom facebooku.