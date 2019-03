Na 60 metrov cez prekážky skončila Lajčáková v rozbehoch

TASR

K osobáku sa síce priblížila na dve stotiny časom 8,28, no skončila v celkovom poradí až 18-ta, na postup sa vyžadovalo minimálne 8,21.

Ilustračná fotografia. — Foto: TASR

Glasgow 2. marca (TASR) - Na 60 m prek. skončila na HME v Glasgowe slovenská atlétka Stanislava Lajčáková v rozbehoch, keď finišovala šiesta s časom 8,28.

Lajčáková si túto sezónu zlepšila osobný rekord na 8,26, no v jej rozbehu mali všetky súperky lepší tabuľkový čas. Veľká šanca na postup medzi 28 štartujúcimi nebola, do semifinále postupovali zo štyroch behov tri najlepšie, doplnili ich štyri najrýchlejšie a Lajčáková by si musela osobné maximum zlepšiť, aby sa do semifinále prepracovala.

