TASR

Včera o 19:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Boston opäť povolal Cehlárika do prvého tímu

Cehlárik v piatok trénoval na ľavom krídle tretej útočnej formácie po boku Charlieho Coylea a Davida Backesa.

Peter Cehlárik, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Boston 2. marca (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik sa opäť vrátil do prvého tímu Bostonu. Bruins ho pred sobotňajším domácim zápasom NHL s New Jersey povolali z farmy v Providence (AHL). Informoval o tom na svojom webe denník Boston Globe.

Cehlárik v poslednom období neustále "pendluje" medzi farmou a prvým mužstvom. Dvadsaťtriročného útočníka v pondelok poslal Boston do Providence, o dva dni neskôr ho klub NHL povolal naspäť, vo štvrtok ho znovu "prevelil" na farmu a v piatok sa vrátil do hlavného tímu. Naposledy hral za Boston pred týždňom v dueli so St. Louis, keď sa vrátil do súťažnej akcie po menšom zranení v dolnej časti tela. Nastúpiť by mal aj proti New Jersey, v zostave by mal nahradiť Seana Kuralyho, ktorý bude pauzovať po tvrdom údere do hlavy od Braydona Coburna z Tampy Bay.

Cehlárik v piatok trénoval na ľavom krídle tretej útočnej formácie po boku Charlieho Coylea a Davida Backesa. "Jeho výkony sa nám páčia. Snažíme sa ho zaradiť späť do zostavy, aby pracoval na vyrovnanosti svojej hry. Samozrejme, príchodom Marcusa Johanssona v tímovej hierarchii Peter trochu poklesol, ale proti New Jersey, keď bude Kuraly mimo hry, si zahrá," povedal tréner Bostonu Bruce Cassidy na adresu Cehlárika. Ten v prebiehajúcom ročníku NHL nastúpil na štrnásť zápasov, strelil štyri góly a pridal dve asistencie. V AHL má na konte 39 štartov s bilanciou 10+19.