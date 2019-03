TASR

Včera o 19:01 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Nová pilotovaná loď spoločnosti SpaceX vyštartovala na skúšobný let

Raketa Falcon vyštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral o 2.49 h miestneho času (8.49 h SEČ).

Nepilotovanú nákladnú loď Dragon vyniesla na obežnú dráhu nosná raketa Falcon 9, ktorú SpaceX použila opätovne v snahe ušetriť náklady. — Foto: TASR/AP

Mys Canaveral 2. marca (TASR) - Nová vesmírna loď Crew Dragon americkej súkromnej spoločnosti SpaceX odštartovala v sobotu na palube rakety Falcon 9 na obežnú dráhu, kde sa má v nedeľu spojiť s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS).

Ide o prvý skúšobný let tejto kozmickej lode, vyvíjanej na prepravu ľudí do vesmíru. Na palube je tentoraz len testovacia figurína, pomenovaná Ripleyová podľa hlavnej postavy filmovej série Votrelec. Let s posádkou dvoch astronautov je v prípade úspechu terajšej misie plánovaný v lete tohto roka.

Informácie priniesli agentúry AP, AFP a DPA.

Raketa Falcon vyštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral o 2.49 h miestneho času (8.49 h SEČ). O 11 minút neskôr riadiace stredisko SpaceX potvrdilo úspešné oddelenie lode Crew Dragon od rakety, čo radostne privítali návštevníci na Floride i v centrále firmy v Kalifornii.

"Toto je nesmierne dôležité... Sme na okraji toho, že po prvý raz od vyradenia raketoplánov z prevádzky v roku 2011 znova vypustíme amerických astronautov na amerických raketách z americkej pôdy," vyhlásil riaditeľ Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jim Bridenstine, ktorému v piatok novú loď na osobitnej prehliadke ukázal zakladateľ a riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk.

Prvý stupeň rakety Falcon sa medzičasom úspešne vrátil na Zem, keď pristál na plošine v Atlantickom oceáne, 500 kilometrov od Floridy.

Loď Crew Dragon by mala doraziť k ISS v nedeľu okolo 12.00 h SEČ. Spojená s orbitálnou stanicou zostane päť dní a následne budúci piatok dopadne do Atlantického oceánu, odkiaľ ju prepravia späť na Mys Canaveral.

NASA sa po zrušení tridsaťročného programu raketoplánov v júli 2011 obrátila na súkromné firmy, SpaceX a Boeing, ktorým poskytla osem miliárd dolárov na vývoj vesmírnych lodí na prepravu astronautov na ISS. V súčasnosti sa musia Američania v tomto spoliehať na ruské rakety, cena za "letenku" na lodi Sojuz sa však značne zvýšila; NASA v súčasnosti za let jedného astronauta platí 82 miliónov dolárov.

Spoločnosť Boeing bude svoju kozmickú loď Starliner testovať najskôr v apríli tohto roka, skúška už s astronautmi na palube je potom plánovaná na august.

Šéf NASA Bridenstine vyjadril presvedčenie, že astronauti budú lietať na obežnú dráhu na palube lode Dragon alebo Starliner - alebo na oboch - do konca tohto roka. Zdôraznil však, že nikto sa nikam neponáhľa. "Nie sme vo vesmírnych pretekoch," povedal.

Spoločnosť SpaceX už 16-krát vyslala k ISS svoje nákladné vesmírne lode Dragon (Cargo Dragon). Jej pilotovaná loď Crew Dragon je trocha väčšia - dlhá asi osem metrov - a výrazne bezpečnejšia. Prepraviť môže až sedem astronautov, aj keď zvyčajne majú posádku tvoriť štyria ľudia, aby sa dovnútra vošiel aj menší náklad.