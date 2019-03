TASR

Včera o 19:01 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Volejbalistmi mesiaca február sú Šepeľová a Sopko ml.

Pre oboch je to premiérové ocenenie.

Martin Sopko. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 2. marca (TASR) - Slovenskí smečiari Zuzana Šepeľová (Slávia EU Bratislava) a Martin Sopko mladší (VK KDS-Šport Košice) získali ocenenie Hráč mesiaca február v najvyšších domácich volejbalových súťažiach parfems.sk extralige žien, resp. Edymax extralige mužov 2018/2019. Informoval o tom oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).

Pre oboch je to premiérové ocenenie. Šepeľová a Sopko ml. sa ako lídri "zlatých" družstiev stali tiež najužitočnejšími hráčmi (MVP) februárového Finále Slovenského pohára 2018/2019 v Humennom.

O víťazoch ankety rozhoduje komisia, ktorá zohľadňuje predovšetkým štatistiky a vplyv hráča na tím a výsledok. Pomocným kritériom sú ocenenia MVP, ktoré sa udeľujú po každom extraligovom stretnutí.

Devätnásťročná Šepeľová vo februári výraznou mierou prispela k tomu, že "slávistky" ani raz neprehrali, vrátili sa na čelo extraligy a získali prvú trofej sezóny - Slovenský pohár. V parfems.sk extralige sa zverenky Michala Matušova v rámci nadstavbovej skupiny o 1. - 4. miesto predstavili trikrát u súperiek, postupne zvíťazili v Pezinku (3:2), Novom Meste nad Váhom (3:0) a na palubovke mestského rivala Strabagu VC Bratislava (3:1). Šepeľová v týchto troch stretnutiach získala 50 bodov, proti Pezinku aj Strabagu bola s 19 bodmi najproduktívnejšou hráčkou Slávie. Ak "slávistky" v sobotu v hale Mladosť (18.00 h) v záverečnom kole nadstavby zdolajú Pezinok, do play off pôjdu z 1. miesta.

"Som naozaj veľmi vďačná za toto ocenenie. Vďačím za to celému kolektívu, pretože bez nich by to určite nešlo," podotkla sninská rodáčka. "Tento mesiac bol pre nás naozaj výborný. Vyhrali sme Slovenský pohár, čím sme splnili prvý cieľ sezóny. Potvrdili sme výhru nad Strabagom aj v lige, čím sme ukázali, že triumf v Humennom nebol len o šťastí," povedala 182 cm vysoká volejbalistka na margo ocenenia.

Bývalá úspešná mládežnícka reprezentantka SR patrí v rámci extraligových štatistík k líderkám - figuruje v Top 4 v počte získaných bodov (268), úspešných útokov (219) aj es (32) a v najlepšej štvorke je aj podľa bodového priemeru na set (4,06). S úspešnosťou útokov 44 % je najlepšou spomedzi hlavných útočiacich hráčok súťaže.

Finalistkami ankety za február boli Šepeľovej americká spoluhráčka Kelsey O'Neillová, dvojica z Pezinka Barbora Koseková, Simona Jelínková, Ukrajinka v službách Strabagu Karyna Denysovová a Veronika Jakábová z Kežmarku.

Tridsaťdvaročný Sopko bol vo februári lídrom Košíc pri úspešných vystúpeniach v Edymax extralige aj dvoch víťazstvách v Humennom, ktoré viedli k zisku Slovenského pohára. Zverenci Richarda Vlkolinského v najvyššej dlhodobej súťaži v minulom mesiaci zdolali obhajcov titulu z Prievidze na ich palubovke 3:2, doma presvedčivo triumfovali v derby nad Prešovčanmi (3:0) a prehrali iba pod Zoborom v Nitre, kde nenastúpili v najsilnejšom zložení (0:3). Sopko v týchto dueloch nazbieral 44 bodov, celkovo ich má v extralige na konte 306, čo tvorí 3,92 bodu na set. Košičania dve kolá pred koncom nadstavby vedia, že do vyraďovacej časti pôjdu z 2. priečky, ešte ich čaká sobotňajší domáci súboj s Prievidzou (18.30 h) a o týždeň duel v Prešove (9. 3.).

"Mesiac február je najkratší v roku, som rád, že som to za taký čas stihol," pousmial sa Sopko. "Samozrejme, vďaka patrí celému tímu vrátane trénera, asistenta či masérky. Je to motivácia do ďalšej práce, aj keď pre mňa v tejto fáze kariéry sú najdôležitejšie víťazstvá tímu a individuálne výkony už menej," konštatoval prešovský rodák a dodal: "Február bol pre nás úspešný, zisk pohára bol veľmi dôležitý, vyzdvihol by som ho nad víťazstvá v extralige. Každé družstvo pred play off ladí formu; verím, že najlepšie sa to podarí nám."

Desaťnásobný reprezentant SR, ktorý nechýbal v národnom tíme na európskom šampionáte 2007 v Rusku, pôsobí v Košiciach tretiu sezónu. Na Slovensku hrával aj za rodný Prešov a Svidník, vyskúšal si súťaže v Poľsku (Kielce) a Kazachstane (Pavlodar). Verí, že k majstrovskému titulu z roku 2005 v drese Prešova pridá po 14 rokoch ďalšie extraligové prvenstvo.

Finalistami ankety za február boli Sopkov spoluhráč Miroslav Jakubov, duo "kohútov" z Prievidze Jakub Ihnát, Martin Jančura a hráč Nitry Ľuboš Kostoláni.