Pozeraním do telefónov si mládež vytvára krátkozrakosť

Podľa oboch očných lekárov je dôležité problémom so zrakom predchádzať, a to pravidelnými kontrolami u oftalmológa.

Ilustračná snímka.

Bratislava 2. marca (TASR) – Neustálym sledovaním mobilných telefónov si mládež podľa odborníkov vytvára krátkozrakosť. Priveľa času stráveného pred monitormi, obrazovkami, či displejmi predstavuje riziko pre oči, ktoré sa najčastejšie prejavuje únavou. Na očné problémy poukázali oftalmológovia z očnej kliniky iClinic Ivo Ďurkovič a Petra Hlaváčová.

„Hlavne deti a dospievajúci si takpovediac vyrábajú krátkozrakosť, a to práve tým, že pozerajú do krátkej vzdialenosti na mobilné telefóny. V dnešnej dobe neustála práca so zobrazovacími jednotkami veľmi unavuje oči. Je dôležité dodržiavať pravidlo, že každých 20 minút sa pozrieme na 20 sekúnd na 20 bodov. Prípadne pomôže oči zavrieť a nechať ich oddýchnuť si,“ uviedla Hlaváčová.

Podľa oboch očných lekárov je dôležité problémom so zrakom predchádzať, a to pravidelnými kontrolami u oftalmológa. Ako vysvetlil Ďurkovič, únava očí vzniká tak, že sa povrch oka nedostatočne pokrýva slzným filmom, čím sa oko vysušuje. „Preto je dobré používať pri práci so zobrazovacími jednotkami umelé slzy. Obzvlášť to platí, keď používame kontaktné šošovky. Kontaktná šošovka totiž bráni zvlhčovať povrch oka,“ vysvetlil lekár.

Pri syndróme suchého oka je podľa odborníkov dôležitá doplnková strava, respektíve výživové produkty, na báze rybieho tuku, omega-3 mastných a omega-6 mastných kyselín a používanie umelých sĺz. Podľa Hlaváčovej akékoľvek iné vitamíny nie sú vôbec pre výživu oka potrebné, pokiaľ sú dodržané pravidlá zdravej stravy.

Očný lekár však priblížil, že najmä ak pacient dlhodobo nosí šošovky, je vhodnejším riešením refrakčnej chyby oka chirurgický zákrok. Ten má trvalý efekt. Deje sa tak najmä v prípade, že pacient je krátkozraký, ďalekozraký, alebo má astigmatizmus. „Nosenie kontaktných šošoviek spôsobuje aj častejšie infekcie oka. Jednoduchým a bezbolestným riešením pre takúto osobu je laserová operácia očí. Prostredníctvom laserovej chirurgie sa zmení hrúbka a zakrivenie rohovky. Jemné laserové lúče najskôr pripravia rohovku na korekciu a následne vyrovnajú jej zakrivenie tak, aby oko znova jasne a ostro videlo,“ priblížil Ďurkovič s tým, že môže ísť buď o povrchové, alebo hĺbkové metódy.

Pred samotnou operáciou je však dôležité vykonať vyšetrenie, pri ktorom lekár presne určí, aký typ zákroku je pre pacienta vhodný. Samotný zákrok trvá pár minút. Už pár hodín po bezbolestnej operácii je pacient schopný vidieť aj bez okuliarov.

„Po 45. roku života dochádza k javu, kedy začíname potrebovať okuliare na čítanie. Máme tzv. dlhšie ruky. Blízke predmety si dávame ďalej od očí, aby sme na ne dokázali zaostriť,“ vysvetlil Ďurkovič. Aj takýto problém má riešenie. Pri takomto type problému sa vykoná zákrok. „Vymení sa šošovka, ktorá už stratila schopnosť tzv. akomodácie, za trifokálnu šošovku, ktorá je určená na všetky typy vzdialeností,“ uzavrel.