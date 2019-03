Dobré noviny

Zaspomínajme si: Unikátne dobové fotografie ukazujú oslavy Sviatku práce z čias socializmu

Pripomeňte si, ako to počas minulého režimu vyzeralo v Československu vždy na 1. mája. Článok ste pôvodne mohli čítať na portáli Seredsity.sk.

Dobové fotografie z osláv 1. mája v Seredi. — Foto: Seredsity.sk

SEREĎ 3. marca - Prvomájové sprievody boli niekedy neodmysliteľnou súčasťou osláv úspechov socialistického hospodárenia. Obrovské ľudové transparenty od výmyslu sveta, hymny, spartakiády, výzdoby na tribúne a pochodujúce davy občanov oslavujúce socialistický režim.

Sviatok práce v uliciach

Po vzore krajín Sovietskeho zväzu boli oslavy v našej krajine spojené s rôznymi masovými sprievodmi s alegorickými vozmi. Zapojiť sa museli skutočne všetci. Od škôl, učiteľov, študentov, podnikov, klubov až po všetkých pionierov, zväzákov a funkcionárov. Všetci mávali na pozdrav súdruhom, ktorým veľmi záležalo, aby sprievody vyšli na jednotku.

Tí, čo mali na starosti kádre, sa výrazne zameriavali na celkovú účasť, aby si šplhli pred svojimi nadriadenými. Stranícka funkcia bola predsa nadovšetko. Všetci museli spievať výpravné a oslavné socialistické piesne a niektorí z vás si texty určite pamätajú ešte dodnes. Kto by si predsa nepamätal na slávne socialistické skladby ako Pieseň šťastných detí, Pieseň práce alebo Internacionála, ktoré postupom času zľudoveli? Presne takto to muselo vyzerať, aby boli dohliadajúci mocipáni spokojní.



Pieseň šťastných detí

Dnes žiarivo nám slnko svieti,

lúčami zhrieva mieru kvet,

“Poď k nám!” – to výzva šťastných detí,

kde je mládež mocná, vzniká nový svet.

,,Prácou za lepší život v socialistickej vlasti!”

Sviatok práce bol v socialistických krajinách považovaný za jeden z najdôležitejších organizovaných sviatkov pracujúcich. Po vzniku Československa bol od roku 1919 prvý máj vyhlásený za štátny sviatok. Komunistický režim urobil z prvomájových osláv udalosť roka, ktorú sprevádzali masové sprievody oslavujúce hospodársku silu ľudu. Išlo o jednu z najvýznamnejších demonštrácií sily niekdajšieho zriadenia. Zaujímavosťou však je, že pôvod sviatku práce siaha na opačnú stranu zemegule — na západ do USA. V roku 1886 sa totiž od New Yorku až po San Francisco konali obrovské demonštrácie robotníkov za skrátenie pracovného času na osem hodín denne. Centrum demonštrácií bolo Chicago, v ktorom do ulíc vyšlo viac než 40 000 ľudí.

Seredské prvomájové sprievody vyzerali naozaj veľkolepo

V rámci prvomájových osláv nebola výnimkou ani Sereď a vo výzdobe a výprave sa vôbec nedala zahanbiť, práve naopak. Ako vidíme na fotkách, občania poňali tieto oslavy naozaj kreatívne. Okrem výzdoby, sprievodov, kreatívnych transparentov a kultúrneho programu v amfiteátri nás upútala aj účasť rôznych klubov, škôl či podnikov. Ako napríklad Spevácky zbor ZDŠ Sereď Komenského, ZDŠ Dolná Streda, Cukrovar a Kávoviny, n. p., Sereď, Mestský štáb pionierov, Pečivárne alebo aj známa Porobetónka zo Serede.



„Veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo získať jedinečné zábery z prvomájových osláv v Seredi. Ide o historické fotografie, ktoré nám ukazujú, ako vyzerala Sereď v minulosti a pripomínajú nám atmosféru osláv bývalého socialistického režimu. Dobové zábery sme digitalizovali zo zachovaných diapozitívov z unikátneho archívu mesta Sereď, ktoré sme museli ošetriť a postupne pracujeme na ďalšej digitalizácii,“ napísali redaktori portálu Seredsity.sk.

Zdroj: Seredsity.sk