Inzercia

Dnes o 20:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prečo vlasy rýchlo mastnú a ako s nimi bojovať

Ako viete – s prírodou sa nemôžete hádať, lebo sme vytvorení harmonicky, všetko je v tele vzájomne prepojené a v ňom nie je nič nadbytočné. Sebum alebo kožný tuk je prírodný mechanizmus ochrany proti rôznym škodlivým baktériám. Ale čo keď mazové žľazy nefungujú správne, a tak vytvárajú veľa nepríjemných momentov? Najmä sa zhoršuje táto situácia v letnom období.

Obviňujte seba: prečo si nemôžete každý deň umývať vlasy a ako výživa ovplyvňuje stav vlasov?!

Vlasy sa veľmi rýchlo stanú mastnými vďaka tomu, že sú zvyknuté na nadmernú čistotu bez ohľadu na to, ako smiešne to môže znieť. Dámy vždy chcú vyzerať ideálne, pritom vytvárajú pre seba nové problémy. Keď dennodenne umývať kučery agresívnymi látkami šampónom, prírodná ochranná vrstva vlasovej pokožky sa vymýva, pritom mazové žľazy začnú vytvárať sebum s väčšou intenzitou. Ak stále nemôžete odmietnuť umývanie vlasov pred každým východom do práce, mali by ste si vybrať špeciálny šampón pre každodenné použitie alebo jemný šampón bez obsahu síranov, ktorý nájdete u nas webovej stranke MAKEUP.

Foto: adn

Ďalšou veľmi častou príčinou hypersekrécie mazu je používanie tukových potravín a nesprávnej výživy, sem patria káva, alkohol, mäsové vývary, veľmi solené a múčne jedlá, sladkosti a konzervy, ktoré spôsobujú zvýšenie kožného tuku. Ak sa takéto jedlo je vo veľkom množstve, už na konci dňa si môžete všimnúť mastný lesk na tvári a špinavé vlasy. Keď je to jediný dôvod, jednoducho obmedzte, alebo ešte lepšie, úplne odstráňte tieto potraviny. Telo vám určite poďakuje za toto zdravým leskom vlasov a pokožky.