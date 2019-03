Dominika Dobrocká

Včera o 17:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní 10 trikov, ktoré vám pomôžu zvládnuť vašu milovanú ratolesť. Aj takto sa to dá!

Niekedy to rodičia naozaj nemajú jednoduché a musia použiť svoju najkreatívnejšiu kreativitu.

— Foto: Reddit/malleeman

BRATISLAVA 3. marca - Narodenie dieťatka je tou najsilnejšou udalosťou v živote človeka. Príchod nového člena rodiny, domov dokáže rozžiariť. Je tam oveľa viac lásky, smiechu a pokory. Aby to však bolo vyvážené, aj táto radostná skutočnosť má druhú stranu mince. Tou sú rôzne úskalia, cez ktoré sa rodičia musia dostať a zvládnuť ich. Dieťa totiž dokáže dať poriadne zabrať a čím je staršie, tým viac treba vymýšľať niečo nové. Rodičom by preto nemala chýbať kreativita a keď už niečo vymyslia, mali by sa pochváliť, a tak pomôcť aj iným zúfalým dospelákom. Napríklad ako títo oteckovia.

Keď sa dieťa rozhodne pre umeleckú kariéru, aj takto sa dajú ochrániť steny.

Foto: berrysweetbaby.blogspot.com

Tento otecko to zvládol na výbornú. Dcéra je zamestnaná a žije v domnení, že je superhrdinka.

Foto: Imgur/Addicted2Groove

Chcete umelecký záber svojho bábätka? Nech sa páči, zapojte sa aj vy!

Foto: Imgur/juduma

Tento vynález ocení mnoho rodičov. Zmrzlina už nikdy nebude problémom.

Foto: Imgur/tallgirlproblemsareforreal

Dokonalý vynález pre zúfalých otcov. Jednoducho a rýchlo bude vaša dcéra krásne učesaná.

Foto: Imgur/Addicted2Groove

Je rýchly, nevyspytateľný a treba na neho neustále dávať pozor. Takýmto spôsobom si aspoň na chvíľku rodičia vydýchnu. Ale áno, je to hrozné.

Foto: Imgur/Addicted2Groove

Treba upratovať a vaše dieťa lezie s radosťou. Takéto niečo v tom prípade musíte mať doma.

Foto: betterthanpants

Deň s milovaným otcom je jednoducho plný nápadov.

Foto: Reddit/malleeman

Stráženie dieťaťa a hranie videohry sa aj napriek pochybnostiam matky dajú spojiť.

Foto: Imgur/Addicted2Groove

Nechcete sa zbaviť vecičiek svojho dieťaťa? Aj takáto krásna deka sa z nich dá vyrobiť.