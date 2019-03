Petronela Svečnjaková

Babička chce zachrániť planétu pre svoje vnúčatá. Za rok vyčistila od smetí už 52 pláží

Postaršej dáme nie je jedno, že príroda je čoraz viac zasypaná plastovým odpadom.

Pat Smithová, 70-ročná dôchodkyňa, ktorá sa podujala čistiť pláže vo svojom okolí. — Foto: Facebook/Final Straw Cornwall

GRÓFSTVO CORNWALL 3. marca - Seniorka ľudí učí, ako správne separovať či ako zminimalizovať plastový odpad, ktorý domácnosti vyhadzujú denne.

Zbieranie smetí ako záväzok do nového roka

Koncom roka 2017 si dala britská dôchodkyňa Pat Smithová predsavzatie, že od nánosov odpadu vyčistí pláže vo svojom okolí. Každý týždeň v roku 2018 sa vybrala na jednu pláž, celkovo ich teda vyčistila 52. Pri práci jej pomáhali vnúčatá alebo známi, ale často sa stalo, že odpadky z piesku vyberala aj sama.

„Vyčistiť 52 pláží za jeden rok bolo mojím predsavzatím a podarilo sa mi to. Budem ale pokračovať, pretože naše pláže ma potrebujú,“ citoval 70-ročnú dôchodkyňu portál Corwall Live. Pat medzičasom založila environmentálnu organizáciu Final Straw Cornwall a k jej aktivite sa postupne pridávajú mnohí dobrovoľníci. Seniorka ľudí učí, ako správne separovať či ako zminimalizovať plastový odpad, ktorý domácnosti vyhadzujú denne.

Aj takéto odpadky nachádza Pat Smithová na plážach. Foto: Facebook/Final Straw Cornwall

Počas čistenia pláží si Pat Smnithovú neraz zmýlili s verejnoprospešnými prácami, ona má ale na prvom mieste ochranu planéty: „Ľudia nerozumejú, prečo to robím úplne dobrovoľne. Odpadky by sme mali zo zeme dvíhať všetci - a v prvom rade by sme ich tam nemali hádzať“.