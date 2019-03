Dominika Dobrocká

Krátky film nominovaný na Oscara dojal celý svet. Na týchto pár minút tak skoro nezabudnete

Od útleho detstva mala obrovský sen. Podporu našla u svojho milovaného otecka.

— Foto: Repro foto YouTube

BRATISLAVA 2. marca - Má iba 7 minút, no dokáže poriadne chytiť za srdce. Tvorcovia animovaných rozprávok Moana či Frozen vo svojej novej snímke odhaľujú príbeh dievčaťa menom Luna. Jej obrovským snom je už od útleho detstva stať sa astronautkou a vyletieť do vesmíru. V krásnom snívaní dcéru podporuje aj jej otecko, ktorý sa všemožne snaží vytvárať nebeské prostredie.

Krátky film začína v momente, kedy je Luna ešte malým zasnívaným dievčatkom. Postupne sa stáva študentkou, no jej vesmírna kariéra ju neopúšťa ani po rokoch. Čo všetko kvôli snu obetovala a na čo všetko zabudla, si, žiaľ, uvedomila až po tom, ako zažila tú najväčšiu bolesť. Tento film má len pár minút, no dokáže vzbudiť hneď niekoľko silných emócií a mnohým vtisne slzy do očí. Napokon sa však ukáže, že svoje sny treba nasledovať, no netreba zabúdať na najdôležitejšiu časť nášho života, našu rodinu.