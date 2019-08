Inzercia

Dnes o 06:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní HPV: Strach a internet nie sú dobrými lekármi

Až 80% populácie vírus v sebe nosí bez toho, aby o ňom vedela. Nenadarmo sa HPV hovorí aj „tichý zabijak“.

Ilustračné foto. — Foto: Pexels

O chorobách a ich príčinách existujú od veky vekov „zaručené pravdy“. Ani v prípade HPV to nie je inak. Zaručenou pravdou – bez úvodzoviek – je, že vyčíňanie tohto vírusu, ktorý spôsobuje aj rakovinu krčka maternice, je v mnohých prípadoch smrteľné. 200 úmrtí žien ročne u nás je jednoducho fakt. Faktom ostáva i alarmujúca skutočnosť, že proti HPV máme účinné očkovanie a ignorujeme ho. Je otázne do akej miery za to môžeme poďakovať aktívnym odporcom očkovania, ktorí trávia čas na internete rozsievaním „reálnych“ príbehov o tom, ako práve prevencia spôsobuje ľuďom vážne zdravotné komplikácie. Primárnym nositeľom informácií a radcom zároveň, by mal byť výhradne lekár.

Nobelova cena je jasný argument

HPV pôsobuje rakovinu krčka maternice. Za týmto priamym konštatovaním sa skrýva prevratný objav HPV a jeho spojitosť so vznikom ochorenia, ktorý má na svedomí Nemec Harald zur Hausen. Za tieto prelomové zistenia získal v roku 2007 aj Nobelovu cenu. HPV dokáže bunku jednoducho „pomýliť“ tak, aby vytvorila malígny, teda zhubný nádor. Nie všetky vírusy, ktorými sa infikujeme, dokážu meniť zdravú bunku na rakovinovú. Rakovina krčka maternice vzniká jedine v prítomnosti HPV.

Prevencia už u detí

Až 80% populácie vírus v sebe nosí bez toho, aby o ňom vedela. Nenadarmo sa HPV hovorí aj „tichý zabijak“. Usadí sa v organizme a čaká na svoju príležitosť. Ak nenarazí na múr v podobe účinných protilátok a imunitných mechanizmov, jeho cesta „za úspechom“ môže nenápadne začať. Stačí oslabená imunita a... A práve očkovanie silného mladého organizmu, detí vo veku od 9 rokov je najúčinnejšie. „Že sa HPV vírus prenáša najmä pohlavným stykom a detí sa to ešte netýka?“ Očkovanie pred začatím pohlavného života je výrazne účinnejšie, ako u osôb, ktoré sa už s HPV predtým stretli a preto je dôležité na neho myslieť včas.. Týka sa ako dievčat, tak i chlapcov a pred jeho absolvovaním nemusia podstúpiť žiadnu gynekologickú prehliadku. V 13. roku života dieťaťa dokonca očkovanie hradia zdravotné poisťovne. Neskôr do svojich detí i seba jednoducho zainvestujeme.

