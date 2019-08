Inzercia

Dnes o 14:13 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Matcha vs. káva

Poďme sa pozrieť, aké výhody má zelený Matcha čaj.

Káva má zdravotné prínosy preukázané už dávno, ale ako je na tom čaj Matcha? Ak zvážite výhody, nevýhody a nutričný profil, dokonca aj zástancovia kávy budú musieť pripustiť, že sa oplatí piť Matcha tea nielen kvôli chuti, ale aj kvôli nutričným hodnotám. Poďme sa pozrieť, aké výhody má zelený Matcha čaj:

Matcha a kofeín:

Matcha tea obsahuje kofeín (približne 1/5 kofeínu z šálky kávy), ale spôsob, akým čaj dodáva kofeín do vášho tela, sa veľmi líši od kávy a energetických nápojov, a preto, Matcha čaj pomáha zvyšovať energiu a koncentráciu naozaj po dlhú dobu.

vstrebávanie kofeínu pri Matcha čaji:

V prípade kofeínu v zelenom čaji Matcha, sa kofeín do tela uvoľňuje pomaly, v priebehu 3 až 6 hodín. To znamená, že čaj poskytuje trvalo udržateľnú podporu energie bez rýchleho 30 minútového kofeínového návalu a chvenia, ktoré sú spojené s kávou. Je tomu tak hlavne z dôvodu veľkého množstva iných látok (polyfenoly, katechíny, L-theanin atď.), ktoré brzdia rýchle vstrebávanie kofeínu a preto sa energiu z čaju Matcha do tela uvoľňuje postupne.

obsahuje aminokyseliny:

Čaj Matcha obsahuje vzácnu aminokyselinu L-Theanin, ktorá sa nachádza len v zelenom čaji. Dnes už vieme, že práve L-theanin navodzuje pocit pokoja a relaxácie, bez pocitu ospalosti. Práve preto bol Matcha tea v minulosti často používaný budhistickými mníchmi ako pomôcka pri meditácií. Je to preto, že L-thenin podporuje v mozgu tvorbu alfa-vĺn, ktoré navodzujú pocit relaxácie.

Matcha čaj a antioxidanty:

Matcha obsahuje vysokú hladinu antioxidantov, ktoré chránia pred chorobami a starnutím. Pri 1573 jednotkách ORAC (kapacita absorpcie kyslíkových radikálov) na jednu porciu je to jeden z najlepších zdrojov antioxidantov na svete. Pre porovnanie známy antioxidant Goji bobule či horká čokoláda obsahujú len zhruba 250 jednotiek ORAC.

oproti káve, Matcha urýchľuje metabolizmus:

Matcha čaj pomáha urýchľovať metabolizmus a spaľuje tuk zvýšením termogenézy. Čaj Matcha dokáže zrýchliť náš metabolizmus až o 40%, a práve preto, je veľmi často využívaný pri redukčných diétach. Jedná sa o spaľovač tukov, pri ktorom nehrozia žiadne vedľajšie účinky ako je to u komerčne predávaných spaľovačov tukov. Práve preto je Matcha výbornou alternatívou pre ľudí, ktorí sa snažia schudnúť, avšak zároveň dbajú na svoje zdravie.

po vypití zeleného čaju Matcha nebude váš dych nepríjemný tak, ako po káve:

Dôvodom je, že Matcha zabíja baktérie v ústnej dutine a práve preto je extrakt zo zeleného čaju často pridávaný aj do ústnych vôd. Matcha tea taktiež znižuje aciditu vo vašej ústnej dutine, čím predídete množeniu baktérií a nepríjemnému dychu.