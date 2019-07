Moderný spôsob, ako prezentovať hodnoty a posolstvo vašej firmy

Inzercia

Potrebujete kvalitnú a prenosnú reklamu, ktorú si môžete kdekoľvek jednoducho len tak rozložiť? Nie je nič jednoduchšie, pretože máme pre vás niekoľko vynikajúcich tipov na produkty, ktoré splnia všetky vaše požiadavky a očakávania. Prezentačné steny, bannery a iné propagačné materiály sú dobrou investíciou do lepšej budúcnosti vašej firmy.

Inšpirujte sa slovami amerického priemyselníka Henryho Forda, ktorý tvrdil, že : „Keby mal vo vrecku posledný dolár, minul by ho na reklamu.“ A následne sa spolu s nami pustite do vyberania tej správnej formy propagácie.

Prenosná reklama

Ak chcete svoju spoločnosť, výrobky a služby prezentovať na výstavách či veľtrhoch na vyššej úrovni, nebudú vám stačiť len drobné reklamné predmety, letáky a plagáty. Na tento účel sú vhodnejšie moderné prezentačné steny, roll up bannery, stojany a promo stolíky, ktoré môžete spolu s dobrou organizáciou času využiť vo svoj a prospech vašej firmy.

Dobré je, ak si ich všetky objednáte u jedného dodávateľa s individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi. U dodávateľa, ktorý vám zaručí jednotný dizajn reklamy odrážajúci poslanie vašej firmy.

Prezentačné steny zmestíte aj do kufra auta

Prezentačné steny sú typom veľkoplošnej interiérovej reklamy, ktorá pritiahne pozornosť na výstavách aj vo firemných priestoroch. Výhodou takejto reklamy je flexibilita jej použitia na rôznych podujatiach a na bežné reprezentatívne účely.

Originálne prezentačné steny sa vyrábajú s ľahkou hliníkovou konštrukciou, ktorá zabezpečuje ich stabilitu. Konštrukcia sa dá jednoducho zložiť a rozložiť bez použitia náradia. Prezentačné steny tak postavíte kdekoľvek za menej ako 10 minút. V zloženom stave sa prezentačná stena zmestí pohodlne aj do kufra osobného auta.

Ak vás to celé oslovilo a nakoniec sa rozhodnete pre tento druh reklamy, hľadajte dodávateľa, ktorý ponúka aj prípravu grafiky a iné možnosti reklamy. Samozrejmosťou by mala byť ústretovosť, kvalita prevedenia a rýchle dodanie.

Banner si jednoducho zrolujete

Ďalšou možnosťou pre prenosnú reklamu je roll up banner. Spája v sebe viacero výhod. Roll up banner je ľahký, kompaktný a rýchlo ho rozloží či zloží aj jedna osoba. Výhodu je aj jeho cena a rýchlosť dodania. Niektorí dodávatelia ponúkajú výrobu už do 3 hodín!

Stabilitu roll up banneru zabezpečuje pevná základňa a podporná konštrukcia z hliníka. Využijete ho na rôznych miestach, a ak budete potrebovať reklamu časom obmeniť, stačí len nainštalovať novú fóliu. Roll up bannery si môžete objednať v rôznych rozmeroch. Tak, aby presne naplnili vaše požiadavky.

„A“ stojany zaujmú každého

A - stojany umiestnite kdekoľvek pred vašu prevádzku. Sú vhodné ako reklama do interiéru aj exteriéru. Ich výhodou je možnosť potlače z oboch strán. Jednoduchým a reprezentatívnym spôsobom tak upútate pozornosť každého okoloidúceho. Ľahká konštrukcia A stojanov je vhodná na každodennú manipuláciu. Technológia konštrukcie navyše umožňuje rýchlu výmenu reklamného plagátu.

Promo stolíky zložíte za 4 minúty

Rovnako výborným nástrojom na prezentáciu firmy sú tiež promo stolíky. Vyrábajú sa v plastovom prevedení. Samozrejmosťou je elegantný, moderný dizajn, majú tiež ľahkú konštrukciu, ktorá uľahčuje manipuláciu a prenášanie. Ich zloženie či rozloženie vám zaberie len 4 minúty. Po zložení si promo stolík jednoducho naložíte do auta v praktickej taške a môžete sa s ním presunúť na iné potrebné miesto.

Vďaka všetkým spomenutým vymoženostiam bude pre vás propagovanie a prezentácia rýchlejšie, jednoduché a efektné, presne, ako to potrebujete!