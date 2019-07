Inzercia

Dražby automobilov: Nový trend v predaji áut?

Dražby automobilov si v posledných rokoch získavajú veľkú popularitu. Kupujúci sa tak môžu stať majiteľom svojho vysnívaného auta a predajcovia maximalizujú svoje zisky. Aukcie automobilov poskytujú kupujúcim cenovo dostupnú príležitosť na nákup svojho auta snov bez toho, aby pred tým museli navštíviť banku kvôli pôžičke. Prečo sa teda autá dražia?

Prečo sú autá dražené?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo autá končia v aukčných domoch. Najčastejšie sú to tieto:

Niektoré autá zostali v autosalóne príliš dlho bez toho, aby ich niekto kúpil. Preto následne idú do dražby a sú predané za najvyššiu ponuku, aby sa zabezpečila návratnosť investícií.

Niektoré autá boli poškodené vplyvom poveternostných vplyvov, ale poisťovne to majiteľom nechcú preplatiť. Preto sa niekedy majitelia takýchto vozidiel rozhodnú auto vydražiť.

Niektoré autá sa dostanú do aukcie kvôli tomu, že majitelia, ktorí ich majú napísané na firmu, autá menia v priemere každé 2-4 roky. Aukcia je následne cestou, ako zo starého auta dostať čo najväčší zisk.

Pôvodní majitelia si nemôžu dovoliť naďalej financovať auto cez leasing, takže ho leasingová spoločnosť dá do dražby.

Druhy aukcií:

Uzavreté alebo súkromné ​​aukcie:

Tieto aukcie sa nazývajú súkromné, pretože sú zvyčajne určené pre licencovaných predajcov automobilov a nie pre verejnosť. To je typ auto aukcie, kde niektorí z vašich miestnych predajcov prídu nakúpiť autá, ktoré neskôr sami predávajú.

Verejná aukcia:

Populárny a často sa vyskytujúci druh dražby. Tieto aukcie zvyčajne organizujú poisťovne alebo aukčné domy. Myšlienkou dražby je predať ojazdené autá, ktoré by mohli poslúžiť novým majiteľom. Vstup je otvorený pre širokú verejnosť.

Aukcie online:

Metóda online dražby áut je momentálne najväčším trendom, pretože sa zdá byť jedným z najvhodnejších spôsobov, ako kúpiť auto bez nutnosti byť osobne prítomný na mieste predaja. Dokonca nemusíte byť ani v krajine, odkiaľ auto kupujete. Jednoducho všetko vyriešite z pohodlia domova. Pri online nákupe sa registrujete na aukčnej stránke, kde si následne podľa popisu a fotografií vyberiete auto, ktoré sa vám páči. Následne už iba prihadzujete, aby vaša ponuka bola vždy tá najvyššia.

Výhody a nevýhody online dražby

Ak uvažujete o vstupe do sveta online aukcií, mali by ste poznať niektoré výhody a nevýhody, ktoré so sebou tento svet prináša.

Výhody

Vozidlá predávané na online auto aukciách sú veľmi lacné v porovnaní s bežnými bazarmi. Môžete naraziť na naozaj exkluzívne vozidlá za veľmi príjemné ceny. Raritné značky automobilov, ktoré sú zvyčajne drahé, sa predávajú za veľmi prijateľné ceny. Ak ste zberateľ historických automobilov, potom by ste mali zbystriť pozornosť. Online dražby sú totiž pre predaj veteránov živnou pôdou. Väčšina vozidiel predávaných v dražbách má zvyčajne len opotrebovanie z pravidelného používania, iba v niektorých prípadoch aj malé škrabance z poveternostných vplyvov. Prakticky ide teda o nepoškodené autá.

Nevýhody

Aukčné domy neposkytujú žiadne záruky na vozidlá Všetky ponuky sú konečné a záväzné. To znamená, že ak vyhráte ponuku, musíte dokončiť nákup a a zaplatiť.

Ako na nákup auta v aukcii?

Prvým krokom je vedieť, kde hľadať. Je dôležité vedieť, že väčšina aukčných automobilov sú ojazdené vozidlá. Spravte si malý prieskum trhu a nájdite spoločnosti, ktoré realizujú dražby vo vašom okolí alebo online, na internete.

Druhým krokom je nájsť online aukčnú platformu, ktorá nie je drahá. Takú, ktorá má praktickú zákaznícku podporu a telefonickú pomoc. Nenechávajte nič na náhodu.

Tretím krokom je kontaktovanie platformy. Môžete sa opýtať ďalšie otázky, ak sa chcete dozvedieť viac o podmienkach nákupu a predaja.

Teraz už len ostáva nájsť auto vašich snov a užívať si jazdu.