Dnes o 14:49 čítanie na minútu 0 zdieľaní Výťažok z primátorskému punču v Hnúšti poputuje na výstavbu útulku

V rámci celého Rimavskosobotského okresu doposiaľ nefunguje ani jediný útulok pre opustené zvieratá.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Dano Veselský

Hnúšťa 1. januára (TASR) – Do zbierky na výstavbu útulku pre opustené zvieratá v Hnúšti poputuje výťažok z tohtoročného novoročného punču, ktorý v tomto meste na severe Rimavskosobotského okresu počas silvestrovskej noci pripravuje a podáva hlava mesta. Ako v tejto súvislosti pre TASR uviedol primátor Roman Lebeda, realizáciu útulku by chceli zvládnuť do jedného roka.

"Máme ambíciu odskúšať si na začiatok malý útulok, to znamená nájsť nejaký priestor. Predpokladám, že najprv budeme hľadať priestory v priemyselnom parku, kde to nebude nikoho rušiť, keďže tam nie je žiadna obytná zóna. Sú tam menšie nevyužité budovy, ktoré by neboli vhodné pre investorov," konkretizoval Lebeda.

Starostlivosť o psy v útulku chce zabezpečiť formou občianskeho združenia (OZ). "Potom vymyslíme spôsob, ako mesto bude toto združenie podporovať tak, aby hlavnú časť tvorila dobrovoľnícka činnosť, ale nejaké peniaze vždy treba," dodal primátor s tým, že v meste majú aktívnych občanov, ktorí so zriadením OZ pomôžu.

Podľa slov náčelníka Mestskej polície Hnúšťa Milana Migaľu by im zriadenie útulku uľahčilo prácu a pomohlo s umiestňovaním psov, u ktorých nie je možné identifikovať majiteľa a preto pôjdu na adopciu.

"Mesto má zatiaľ uzatvorenú zmluvu s OZ Šťastné labky. Sídlia však vo Fiľakove, čo je dosť ďaleko a presun psov autom je náročný," vysvetlil Migaľa, podľa ktorého spomínaná zmluva navyše nerieši odchyt psov odborne spôsobilou osobou.

V rámci celého Rimavskosobotského okresu doposiaľ nefunguje ani jediný útulok pre opustené zvieratá. Najbližšie k jeho zriadeniu mala samospráva okresného mesta, kde poslanci v roku 2017 s cieľom výstavby útulku schválili spoluprácu s OZ Šťastné labky. Tento útulok by mal byť postavený do troch rokov od podpísania zmluvy, jeho výstavba sa však zatiaľ nezačala.