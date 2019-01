TASR

Dnes o 11:04 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní OSN pripravila na rok 2019 tri medzinárodné roky

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo na svojom 72. zasadnutí v decembri 2017 rok 2019 za Medzinárodný rok periodickej tabuľky.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Svet 1. januára (TASR) - V roku 2019 sa začína Desaťročie Organizácie Spojených národov pre rodinné poľnohospodárstvo (2019-2028). V novom roku 2019 pripravila OSN okrem toho aj tri medzinárodné roky - Medzinárodný rok jazykov pôvodných obyvateľov, Medzinárodný rok periodickej tabuľky a Medzinárodný rok zdržanlivosti.

DESAŤROČIE OSN RODINNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA (2019-2028)

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) -- špecializovaná agentúra OSN so sídlom v Ríme -- podpísala spolu s Medzinárodnou družstevnou alianciou (ICA) 14. mája 2018 dokument o novom partnerstve so zameraním na Desaťročie OSN zamerané na rodinné poľnohospodárstvo (farmárstvo). Cieľom je vo väčšej miere podporiť družstvá a podporovať inkluzívny rast a zodpovedné investície do poľnohospodárstva. Malí roľníci a rodinní farmári v rozvojových krajinách majú na základe dôveryhodného ekonomického modelu spojiť sociálne a ekonomické ciele v prospech inkluzívneho rozvoja. Desaťročie OSN rodinného poľnohospodárstva má pripomenúť potrebu znova upriamiť pozornosť verejnosti na poľnohospodárske družstvá a na farmárske siete s tým, aby sa zlepšila potravinová bezpečnosť a výživa.

MEDZINÁRODNÝ ROK OSN ZDRŽANLIVOSTI

OSN vyhlásila na 72. plenárnom zasadnutí v rezolúcii A/RES/72/129 rok 2019 za Medzinárodný rok zdržanlivosti (International Year of Moderation) - aby podporou dialógu, tolerancie, porozumenia a spolupráce bolo lepšie počuť hlasy zdržanlivých a umiernených. Túto rezolúciu prijali členovia plenárneho zasadnutia OSN napriek nesúhlasu USA a Izraela.

MEDZINÁRODNÝ ROK JAZYKOV PÔVODNÝCH OBYVATEĽOV

Jazyky zohrávajú zásadnú úlohu v každodennom živote všetkých národov, v čom je zahrnutá komplexná problematika identity, kultúrnej rozmanitosti, spoločenskej integrácie, komunikácie, vzdelávania a rozvoja. Prostredníctvom jazykov sa ľudia nielen zúčastňujú na vývoji svojich dejín, tradícií, pamäte a spôsobu myslenia, ale, čo je ešte dôležitejšie, budujú svoju budúcnosť. Ako ďalej uvádza Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), jazyky sú zásadne dôležité v oblasti ochrany ľudských práv, konsolidácie mieru a trvalo udržateľného rozvoja a zabezpečujú medzikultúrny dialóg.

Napriek tomu mnohé jazyky na svete sa strácajú alarmujúcim tempom z rôznych dôvodov. Mnohé z nich sú jazykmi pôvodných obyvateľov. Pritom jazyky pôvodného obyvateľstva predstavujú významný faktor na pochopenie mnohých otázok týkajúcich sa pôvodného obyvateľstva v rámci vzdelávania, vedeckého a technologického rozvoja, slobody vyjadrovania, zamestnanosti a začleňovania do spoločnosti. Preto VZ OSN schválilo rezolúciu A/RES/71/178 o právach národov pôvodného obyvateľstva a vyhlásilo rok 2017 za Medzinárodný rok jazykov pôvodného obyvateľstva. UNESCO zdôraznilo, že "v roku 2019 bude zorganizovaný veľký počet podujatí súvisiacich s jazykmi pôvodného obyvateľstva".

MEDZINÁRODNÝ ROK PERIODICKEJ TABUĽKY

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo na svojom 72. zasadnutí v decembri 2017 rok 2019 za Medzinárodný rok periodickej tabuľky (International Year of the Periodic Table of Chemical Elements, IYPT 2019). Ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev (1834-1907) v roku 1869 publikoval periodický zákon - metódu zobrazenia chemických prvkov v tabuľke.