TASR

Dnes o 11:02 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Na newyorskom Times Square vítalo rok 2019 milión ľudí

O bezpečnosť sa starali tisíce policajtov aj za pomoci psov vycvičených na odhaľovanie výbušnín či 1225 bezpečnostných kamier. Podujatie sa zaobišlo bez vážnejších incidentov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

New York 1. januára (TASR) - Približne milión ľudí počítal posledné sekundy roka 2018 na upršanom námestí Times Square v New Yorku, kde oslavujúci sledovali tradičné spúšťanie tzv. krištáľovej časovej gule, ohlasujúce začiatok roka 2019, po ktorom sa na dav zosypali konfety a oblohu osvetlil ohňostroj.

Počas nasledujúcich búrlivých osláv už tiež tradične zazneli piesne Auld Lang Syne a New York, New York. Súčasťou slávnostného podujatia boli aj vystúpenia hudobných hviezd ako Christina Aguilera, Snoop Dogg, New Kids On The Block či Bebe Rexha, ktorá tesne pred polnocou zaspievala skladbu Imagine Johna Lennona, uviedla agentúra DPA.

Newyorské silvestrovské oslavy sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Obyvatelia mesta i návštevníci museli prejsť kontrolami, pričom na uliciach okolo Times Square umiestnili betónové bariéry i množstvo "blokovacích vozidiel" s cieľom zamedziť prípadným útokom autami. Medzi zakázanými predmetmi boli ruksaky, no tiež alkohol.

O bezpečnosť sa starali tisíce policajtov aj za pomoci psov vycvičených na odhaľovanie výbušnín či 1225 bezpečnostných kamier. Podujatie sa zaobišlo bez vážnejších incidentov, hoci dážď zabránil polícii použiť bezpilotné lietadlo na monitorovanie davu, informovala agentúra AP.