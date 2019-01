TASR

V európskych metropolách vítali nový rok státisíce ľudí

Hoci v Ríme sú delobuchy oficiálne zakázané, ohlušujúci rachot v centre talianskej metropoly svedčil o inom.

Ohňostroj exploduje nad Víťazným oblúkom počas novoročných osláv 1. januára 2019 v Paríži. — Foto: TASR/AP

Berlín/Londýn/Paríž/Atény/Moskva 1. januára (TASR) - - Veľkolepými ohňostrojmi a svetelnými šou privítali európske a ďalšie metropoly nový rok 2019.

V Berlíne sa centrálne oslavy tradične konali na širokom bulvári vedúcom k Brandenburskej bráne. Zúčastnili sa na ich desaťtisíce ľudí aj zo zahraničia a pred vstupmi do vyhradenej zóny sa aj pre bezpečnostné opatrenia tvorili dlhé rady. Poldruha hodiny pred polnocou bola zóna zaplnená do takej miery, že vstupy do nej museli byť zatvorené, uviedla agentúra DPA.

Silvestrovské oslavy sa tento rok zaobišli v Berlíne a v iných nemeckých mestách bez závažnejších incidentov. Neopakovala sa tak situácia z prelomu rokov 2015/2016, keď vo viacerých veľkých nemeckých mestách došlo k hromadným sexuálnym útokom a okrádaniu žien, ktoré podľa svedkov či poškodených páchali skupiny mužov arabského a severoafrického výzoru.

Oslavy príchodu nového roka prilákali do britskej metropoly Londýn niekoľko stotisíc ľudí. Tamojší ohňostroj bol podľa DPA najväčším v Európe, keďže sa naň spotrebovalo osem ton pyrotechniky. Oslavy, ktoré londýnsky starosta Sadiq Khan vzhľadom na blížiaci sa brexit venoval všetkým občanom krajín Európskej únie žijúcim v hlavnom meste Británie, vyvrcholili hitom The Beatles, All You Need Is Love.

Gréci, zápasiaci už niekoľko rokov s finančnou krízou, privítali rok 2019 takisto ohňostrojmi - jeden ožiaril aj Akropolu, symbol metropoly Atény, kde oslavujúcich kropil hustý dážď. Grécky premiér Alexis Tsipras predtým v novoročnom príhovore vyjadril nádej, že jeho krajania zažijú v novom roku lepšie časy.

"Rok 2019 bude rokom znovuzrodenia našej vlasti," povedal Tsipras, narážajúc na ukončenie tretieho a zároveň posledného záchranného programu v auguste 2018.

Hoci v Ríme sú delobuchy oficiálne zakázané, ohlušujúci rachot v centre talianskej metropoly svedčil o inom. Väčšina ľudí sa zabávala na veľkej párty v parku Circus Maximus, kde malo vystúpiť okolo 1000 umelcov.

Novoročné oslavy v Moskve zatienilo nešťastie v ruskom meste Magnitogorsk, kde sa v pondelok ráno po výbuchu plynu čiastočne zrútil desaťposchodový bytový dom. Z trosiek sa podľa agentúry RIA Novosti zatiaľ podarilo vytiahnuť telá siedmich obetí, ďalších 35 ľudí zostáva nezvestných. Záchranné práce sťažuje aj silný mráz dosahujúci mínus 27 stupňov Celzia.

Nový rok sa v Spojených arabských emirátoch začal pokusom o svetový rekord v najdlhšom ohňostroji. V malom emiráte Rás al-Chajmá odpálili ohňostroj, ktorý trval 12 minút a mal prekonať doterajšieho rekordéra.

O polnoci miestneho času (06.00 h SEČ) vyvrcholili novoročné oslavy v upršanom New Yorku a ďalších mestách na východnom pobreží USA, o 09.00 h sa tak stane na západnom pobreží.

Ako poslední privítajú rok 2019 obyvatelia ostrova Tutuila, ktorý je súčasťou súostrovia Americká Samoa. Ešte o hodinu neskôr nastane nový rok na Bakerovom ostrove a Howlandovom ostrove v Pacifiku, ktoré sú však neobývané.