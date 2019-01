TASR

Černák a Tatar si osladili Nový rok výhrami a asistenciami

Lightnig vyhrali šiesty zápas za sebou a bodovú sériu natiahli už na 15 duelov.

Na snímke obranca Tampy Bay Lightning Erik Černák. — Foto: TASR/AP

New York 1. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák prispel jednou asistenciou k víťazstvu Tampy Bay v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Anaheimu 2:1 po predĺžení.

Dvadsaťjedenročný bek si pripísal do štatistík aj jednu strelu na bránku, jeden blok, dva hity a "plusku", dokopy strávil na ľade 17:51 min. Černák nastúpil vo svojej premiérovej sezóne už na 20 zápasov a nazbieral v nich šesť asistencií, na prvý gól ešte čaká.

Nikita Kučerov bodoval v jedenástom dueli za sebou, v ktorých získal 23 bodov (7+16). Brankár "bleskov" Andrej Vasilevskij zneškodnil 35 striel súpera a pripísal si 100. víťazstvo v NHL.

Lightnig vyhrali šiesty zápas za sebou a bodovú sériu natiahli už na 15 duelov. Sú na čele celej súťaže, pred druhým tímom Východnej konferencie Torontom majú desaťbodový náskok. Maple Leafs však odohrali o stretnutie menej.

Jednu gólovú prihrávku si v noci na 1. januára pripísal aj útočník Montrealu Tomáš Tatar a jeho tím zdolal v predĺžení Dallas 3:2. Dvadsaťosemročný krídelník má v 40 dueloch prebiehajúcej sezóny bilanciu 14 gólov a 17 asistencií. Brankár Canadiens Anti Niemi zaznamenal 45 úspešných zákrokov.

Hráči Nashvilleu ukončili šesťzápasovú sériu prehier, keď zvíťazili 6:3 na ľade Washingtonu. "Predátori" otočili piatimi gólmi v sérii nepriaznivý stav 1:3 a vyhrali vonku prvýkrát od 10. novembra minulého roka.

Mackenzie Blackwood vychytal druhé čisté konto za sebou a výraznou mierou prispel k triumfu New Jersey nad Vancouverom Canuks 4:0. "Neviem si to vysvetliť, ale to, čo sa deje, je úžasné. Celý tím hrá fantasticky a všetko nám vychádza. Skvelé výkony mojich spoluhráčov mi uľahčujú prácu," citoval 22-ročného brankára portál nhl.com.

Tréner "ostrovanov" Barry Trotz odkoučoval svoje 783. víťazné stretnutie v profiligovej kariére pri výhre New Yorku Islanders v Buffale 3:1. Päťdesiatšesťročný kouč sa dostal na 4. miesto historickej tabuľky v tejto štatistike. "Šabliam" sa zranil kapitán Jack Eichel, ktorý stihol odohrať iba necelé tri minúty v prvej tretine. Domáci kormidelník Phil Housley však neočakáva, že by Eichel chýbal svojmu tímu dlhšie obdobie.

Jordan Martinook strelil najrýchlejší gól na začiatku niektorej z tretín v histórii Caroliny (predtým Hartford Whalers), keď skóroval v šiestej sekunde druhej časti hry proti Philadelphii. Hurricanes vyhrali 3:1 a domáci útočník Justin Williams nastúpil na svoj 1200. zápas v NHL. Medzi aktívnymi hráčmi odohrali viac iba Patrick Marleau (1614), Joe Thornton (1525), Matt Cullen (1473) a slovenský obranca Bostonu Zdeno Chara (1443).

Šiesty triumf za sebou zaznamenal Pittsburg, keď zvíťazil v Minnesote 3:2. Kapitán "tučniakov" Sidney Crosby mal bilanciu 1+1 vo svojom 900. stretnutí v profilige. Vo štvrtom zápase v sérii si pripísal viac ako jeden bod.

"Myslím, že naši brankári majú najväčší podiel na našich víťazstvách. V uplynulých stretnutiach predviedli niekoľko skvelých zápasov a vďaka ním vyhrávame. Stále sa potrebujeme zlepšovať, hrať jednoducho a neskláňať hlavy, keď nám niečo nevyjde," uviedol Crosby.

Ottawa prehrala v Columbuse 3:6 a je na poslednom mieste tabuľky celej súťaže. Domáci Pierre-Luc Dubois zaznamenal kariérne maximum v jednom zápase NHL, keď si pripísal štyri body (2+2). Blue Jackets strelili päť gólov v tretej tretine, čím vyrovnali rekord klubu v počte presných zásahov v jednej dvadsaťminútovke.

Henrik Ludqvist chytil 39 striel hráčov St. Louis pri víťazstve New Yorku Rangers 2:1. "Moji spoluhráči hrali veľmi obetavo a pre mňa to bol skvelý pocit. Zápas som si užíval a chcel som im pomôcť dobrými zákrokmi. Tvrdo sme pracovali a predviedli sme niekoľko skvelých momentov," vyhlásil 36-ročný švédsky brankár "jazdcov".

Detroitu nestačil proti Floride ani trojgólový náskok z prvej tretiny a na domácom ľade prehral s "pantermi" 3:4 po nájazdoch. Útočník "červených krídel" Dylan Larkin bodoval v 14. zápase za sebou (7+10). Je to najdlhšia séria v klube Red Wings od roku 2007, keď si Henrik Zetterberg pripísal aspoň jeden bod v sedemnástich stretnutiach.

Hráči Colorada natiahli svoju neúspešnú sériu, keď prehrali už v deviatom dueli z uplynulých jedenástich. "Lavína" prehrala doma s Los Angeles 3:2 po predĺžení. Hosťujúci Sean Walker strelil svoj prvý gól v NHL.

Sean Monahan prispel piatimi asistenciami k víťazstvu Calgary v gólovej prestrelke nad San Jose 8:5. Štyri body si pripísali Johnny Gaudreau a Matthew Tkachuk za dva presné zásahy a dve asistencie. Útočník "žralokov" Joe Thornton strelil jeden gól pri svojom 1525. zápase v NHL a dostal sa na 17. miesto v historickej tabuľke.

Winnipeg je na čele Západnej konferencie po víťazstve 4:3 v Edmontone. Brankár "tryskáčov" Connor Hellebuyck zaznamenal 100. triumf v profilige. Domácim nestačil na úspech ani štvrtý viacbodový zápas kapitána Connora McDavida v sérii a prehrali šiestykrát za sebou.