Slováci do 20 rokov proti Rusku, Česi zdolali Dánov a postúpili

Ako poslední postúpili z vancouverskej skupiny Česi, ktorí v zápase o všetko zdolali Dánsko jasne 4:0.

Ruskí hokejisti sa tešia po výhre nad Kanadou v zápase základnej A-skupiny na MS hráčov do 20 rokov v kanadskom Vancouveri 31. decembra 2018. — Foto: TASR/AP

Vancouver 1. januára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si zahrajú vo štvrťfinále MS tejto vekovej kategórie proti Rusku. Rozhodol o tom nočný zápas, v ktorom "zborná" zdolala domácu Kanadu tesne 2:1 a obsadila prvé miesto v tabuľke A-skupiny. Duel sa odohrá vo štvrtok 3. januára o 4:30 h vo vancouverskej Rogers Aréne.

Slováci by sa mali presunúť na vyraďovaciu fázu do Vancouveru, direktoriát turnaja však zatiaľ neoznámil presné časy a poradie zápasov.

Ako poslední postúpili z vancouverskej skupiny Česi, ktorí v zápase "o všetko" zdolali Dánsko jasne 4:0 a vo štvrťfinále si zahrajú s USA. Ďalšie dve dvojice tvoria Švédsko so Švajčiarskom a Kanada s Fínskom. V zápasoch o záchranu sa pobijú Kazachstan s Dánskom.

Slováci sa v prípade postupu stretnú v semifinále s víťazom duelu USA - Česko. Švédi alebo Švajčiari nastúpia proti Kanade alebo Fínsku.

"Pozerali sme to na izbe viacerí chalani, bol to dosť napínavý súboj a keďže väčšina z nás chcela Rusov, tak sme to prežívali. Sme šťastní, že to dopadlo takto," povedal v rozhovore pre Slovenský zväz ľadového hokeja kapitán tímu Martin Fehérváry.

Líder mužstva má proti Rusku i motiváciu navyše. "Zborná" totiž vyradila Slovensko vo štvrťfinále na MS 2017 do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi. "Kanada i Rusko sú naozaj nároční súperi, ale ja osobne sa teším, že sú to Rusi. Máme im čo vracať ešte spred dvoch rokov z MS do 18 rokov. Navyše je to európsky štýl a určite bude viacerým našim chalanom vyhovovať. A hrať s Kanadou doma vo Vancouveri by bolo špeciálne náročné," povedal.

Aj útočníka Miloša Kelemena potešila výhra Ruska. "Pozerali sme to na izbe a myslím si, že pre nás všetkých je Rusko prijateľnejší súper. Takže sme šťastní, ako to dopadlo. Je to európsky celok, viac nám vyhovuje jeho hra a myslím si, že s ním môžeme skôr niečo uhrať ako s Kanadou."

Kelemen verí, že po poslednom zápase budú Slovákom vo štvrťfinále fandiť aj domáci priaznivci a nevie sa dočkať atmosféry v domovskom stánku Vancouveru Canucks, osemnásťtisícovej Rogers Aréne. "Myslím, že kanadskí fanúšikovia fandia skôr tímom, ktoré sú nižšie postavené v tabuľke. Teším sa na to, malo by byť vypredané a pred takým publikom môžeme ukázať, že vieme hrať dobrý hokej aj proti kvalitnejším súperom. Dúfam, že pôjdeme ďalej."

Devätnásťročný útočník Slovana Bratislava a HKM Zvolen zdôraznil aj to, čo treba proti Rusom jednoznačne zlepšiť. "V predchádzajúcich zápasoch so silnými súpermi sme mali málo striel, takže sa musíme viac tlačiť do bránky, viac strieľať a cloniť brankárovi. Byť nepríjemní, no i disciplinovaní a vyvarovať sa vylúčeniam, pretože tieto tímy majú silné presilovky."

So štvrťfinálovým súperom je spokojný aj tréner Ernest Bokroš, ktorý si želal Rusov viac ako Kanadu. "Zámorské celky nikdy nevyhovovali slovenskej hokejovej mentalite, preto sa nám všetky zápasy proti nim hrali ťažie ako proti európskym tímom. Ruská škola je nám bližšia. Keďže som očakával, že Kanada vyhrá, tak hneď po zápase išiel na tom pracovať náš video tréner Patrik Michnáč. Chceme si pozrieť aj zápas Ruska s Českom (2:1), bolo to tesné víťazstvo, môžeme si z toho niečo zobrať. Veľmi dôležitá bude prvá tretina, ako ju rozbehneme," povedal v rozhovore pre SZĽH.