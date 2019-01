TASR

Dnes o 10:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní Silvestrovský ohňostroj v Bratislave sprevádzal tradičný valčík

Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla by sa malo pokračovať v tradícii silvestrovských osláv, chcel by však, aby vyzerali trochu inak.

Pohľad na ohňostroj počas novoročných osláv 1. januára 2019 v Bratislave. — Foto: FOTO TASR - Jakub Kotian

Bratislava 1. januára (TASR) - Niekoľkominútovým ohňostrojom na Dunaji spojeným so svetelnou a hudobnou šou privítali tisícky návštevníkov hlavného mesta nový rok 2019.

Polnočný ohňostroj odpálili z plavidla uprostred rieky Dunaj s hudobnou kulisou na motívy slávneho valčíka Johana Straussa - Na krásnom modrom Dunaji. Posledné minúty starého roka odrátavala nadrozmerná časomiera na Námestí Ľudovíta Štúra.

Podľa primátora Bratislavy Matúša Valla by sa malo pokračovať v tradícii silvestrovských osláv, chcel by však, aby vyzerali trochu inak. "Určite sa o tom budeme baviť, či by sa napríklad nemali vrátiť koncerty. Ale tak, aby boli spokojní Bratislavčania aj návštevníci a aby sme dôstojne oslávili túto príjemnú udalosť," priblížil v prvých minútach nového roka.

Ako dodal Vallo, silvestrovské oslavy zatiaľ prebiehali pokojne, bez incidentov, posilnené sú podľa jeho slov aj policajné zložky.

Centrálnou zónou silvestrovských osláv v Bratislave je Námestie Ľudovíta Štúra, Hviezdoslavovo námestie a Rázusovo nábrežie. Silvestrovské oslavy v meste sa začali už krátko po 22. hodine. Mestská časť Staré Mesto pripravila na Hviezdoslavovom námestí "warm-up party". Diskotéka na námestí potrvá pod holým nebom až do zhruba 2. hodiny po polnoci.

Podľa všeobecne záväzného nariadenia o pyrotechnike je v Bratislave na Silvestra prísne zakázané akékoľvek používanie voľne dostupnej pyrotechniky.

Pre automobilovú dopravu je počas silvestrovskej noci uzatvorené Vajanského nábrežie a Námestie Ľudovíta Štúra, premávka tu bude opäť obnovená až po 2.30 h. Magistrát deklaruje, že ihneď po skončení ohňostroja na nábreží Dunaja začnú upratovacie čaty s jeho čistením, aby ho uvoľnili pre dopravu a postupne do rána bolo upratané aj celé centrum mesta.