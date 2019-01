TASR

Pápež František k Svetovému dňu pokoja akcentoval dobrú politiku

Plné znenie pápežovho posolstva v slovenskej verzii je prístupné na internetovej stránke Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

Na archívnej snímke pápež František. — Foto: TASR/AP

Vatikán 1. januára (TASR) - Pápež František sa v posolstve k Svetovému dňu pokoja, ktorý pripadá na 1. januára, zameral na dobrú politiku. Zdôraznil to v téme Svetového dňa pokoja, ktorá znie "Dobrá politika je v službe pokoja". Katolícka cirkev v roku 2019 tento svetový deň oslávi po 52. raz.

Pápež sa témou tohtoročného posolstva obrátil na zodpovedných politikov vo veci ich poslania v službe "spoločného domu", vysvetlil Vatikán. Politická služba prináleží každému občanovi a osobitne tým, ktorí dostali mandát na vládnutie.

Svätý Otec rozdelil svoje posolstvo do sedem častí. Prvá časť "Pokoj domu tomuto" vychádza zo Svätého písma. Keď Ježiš posielal svojich učeníkov na misiu, povedal im: "Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: Pokoj tomuto domu! Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie, ak nie, vráti sa k vám" (Lk 10, 5-6). František v tejto časti vysvetlil, že "dom", o ktorom Ježiš hovorí, je každá rodina, každé spoločenstvo, každá krajina, každý kontinent vo svojej jedinečnosti a vo svojich dejinách; a predovšetkým je to každá osoba, bez rozdielu a diskriminácie. A je to aj náš "spoločný dom": planéta, ktorú nás Boh poslal obývať a o ktorú sa máme starostlivo starať. František dodal: Toto je tiež moje prianie na začiatku nového roku: "Pokoj tomuto domu!"

Druhú časť svojho posolstva nazval Výzva dobrej politiky. Tretiu venoval dobrej politike: Každé nové voľby, každé volebné obdobie, každý krok verejného života predstavujú príležitosť na návrat k zdrojom a odkazom, ktoré inšpirujú spravodlivosť a právo. Sme presvedčení o tom, že dobrá politika je v službe pokoja; rešpektuje a podporuje základné ľudské práva, ktoré sú zároveň vzájomnými povinnosťami, aby sa medzi súčasnými a budúcimi generáciami vytvorilo puto dôvery a vďačnosti. Vo štvrtej časti sa zameral na neresti politiky. V piatej konštatoval, že dobrá politika podporuje účasť mladých a dôveru v druhých. V šiestej časti František akcentoval: Nie vojne a stratégii strachu. Siedmu časť svojho posolstva najvyšší predstaviteľ rímskokatolíckej cirkvi pomenoval Veľký projekt pokoja.

Pápež podpísal svoje posolstvo 8. decembra 2018 vo Vatikáne, zverejnili ho 19. decembra.

Svetový deň pokoja vyhlásil 8. decembra 1967 pápež Pavol VI. Ten sa po celý svoj pontifikát zasadzoval za svetový mier a pokoj. Vo svojej apoštolskej exhortácii Evangelii nuntiandi zdôraznil, že misionárska dimenzia cirkvi je pre udržanie mieru a pokoja nevyhnutná. Na zvýraznenie tejto potreby zaviedol Svetový deň pokoja, ktorý sa prvýkrát slávil v roku 1968.

Kým katolícka cirkev slávi 1. januára Svetový deň pokoja, Organizácia Spojených národov (OSN) si každý rok 21. septembra pripomína Medzinárodný deň mieru.