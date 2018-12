Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

TASR

Nové tituly žánrov historického románu, dejinného atlasu, erotickej romance či fantasy románu pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.

Bratislava 31. decembra (TASR)

Spev mušlí – Návrat je názov historického románu nemeckej spisovateľky Sarah Larkovej. Na Severnom ostrove zúri vojna. Misionári neúnavne obracajú Maoriov na svoju vieru a darí sa im až do chvíle, kým nevypukne epidémia týfusu. Maoriovia hľadia na kňazov s nevôľou – čo ak sú práve oni zodpovední za hromadné umieranie? Zo strachu pred chorobou podľahnú tlaku bojovníkov hnutia Hauhau, ktorí im radia zabiť misionárov. Len krv protivníka ich vraj vylieči. Do ich zajatia sa počas putovania do Aucklandu dostáva aj Carol s mladšou sestrou Mary. Ako jediní zo sprievodu prežili ich vyčíňanie, no násiliu sa nevyhli. Hrozí im smrť alebo čosi horšie.

Rakúsky spisovateľ a grafik Wilhelm J. Wagner je autorom dejinného atlasu Rakúsko-Uhorska. Rakúsko-uhorská monarchia trvala toľké roky, no nik sa za ten čas nepodujal, aby ľudí v tomto priestore vzájomne predstavil. Korunný princ Rudolf to zistil a nariadil, aby sa urobila rozsiahla inventúra korunných krajín. Toto dielo korunného princa sa však obmedzilo na encyklopedické predstavenie faktov. Existovali práce zaoberajúce sa dejinami jednotlivých národov, ich kultúrnym a národným vývojom, nemálo z nich vehementne obhajovalo svoje národné záležitosti a nároky. A čím intenzívnejšie tieto rozpory boli, tým menej vnímali tieto národy Rakúsko-Uhorsko ako jeden celok. Nie je to nostalgický atlas. Je to vydarený pokus priblížiť, aké boli všetky tie národy v monarchii a čím sú dnes.

Jedine tvoja je názov erotickej romance z pera dvojice autoriek Melissy Kingovej a Ley Robinsonovej píšucich pod pseudonymom Alexa Rileyová. Paige prežila ťažké detstvo. Na vlastné oči videla, čo jej otec urobil matke, a túži po pomste. Vtedy sa otcovi nedokázala postaviť, no teraz je odhodlaná ju vykonať za každú cenu. Aj napriek tomu, že stretla Ryana, ktorého obdivuje a ktorý ju nečakane silno priťahuje. Ale aj Ryan má čo skrývať. Pravá láska však nedovolí, aby tajomstvá zostali neodhalené.

Britský spisovateľ Philip Pullman je autorom fantasy románu Kniha Prachu: La Belle Sauvage. Malcolm Polstead je všímavý chlapec, ale sám nepriťahuje pozornosť. Možno aj preto sa stane špiónom. Jeho otec má na brehu Temže hostinec. Do Pstruha chodí celý Oxford. Malcolm a jeho démon Asta si preto denne vypočujú všelijaké klebety a rozhovory. Počas daždivých zimných dní však Malcolm postrehne aj čosi nové – intrigy. Náhodou nájde tajnú správu, v ktorej sa píše o akejsi nebezpečnej hmote nazývanej prach. Špiónka, ktorej bola správa určená, si Malcolma nájde a požiada ho, aby mal oči otvorené.