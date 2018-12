TASR

Dnes o 14:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní Jubilejný Silvestrovský beh v Bratislave absolvovalo veľa pretekárov

Víťazom sa stal Marek Hladík (Bratislava marathon), ktorý 11.517 metrov zabehol za 34 minút a 42 sekúnd. Druhý skončil Jozef Pelikán a tretí Matúš Verbovský.

Na snímke štart Silvestrovského behu cez bratislavské mosty 31. decembra 2018 v Bratislave. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 31. decembra (TASR) – Rekordný počet bežcov - 1077 sa v pondelok zúčastnil na 30. ročníku Silvestrovského behu cez bratislavské mosty. Absolvovali ho za slnečného počasia pri teplote šesť stupňov Celzia, bez snehu a poľadovice na trati.

Víťazom sa stal Marek Hladík (Bratislava marathon), ktorý 11.517 metrov zabehol za 34 minút a 42 sekúnd. Druhý skončil Jozef Pelikán (Slávia UK/Run For Run, 35:29) a tretí Matúš Verbovský (Atléti Bs, 36:18).

"Toto je moja siedma účasť a štvrté víťazstvo v rade," povedal pre TASR Hladík.

Medzi ženami bola najrýchlejšia Elena Dušková (Behame.sk, 40:16) pred Dianou Tešovičovou (Procycling, 42:13) a Ivanou Záškvarovou (Adidas Runners Bratislava, 42:57).

Na jubilejný ročník sa prihlásil rekordný počet pretekárov - 1230, z nich bolo 380 žien. Okrem Slovákov aj z Česka, Ukrajiny, Veľkej Británie, Talianska, Belgicka, Švédska, Nemecka, Ruska, Španielska, Rakúska, Holandska, Poľska, Litvy, Švajčiarska, Nového Zélandu, Japonska a USA.

Trať s tradičným štartom pri Ekonomickej univerzite v Petržalke viedla cez Prístavný most, Prístavnú ulicu, Most Apollo, nábrežie Dunaja, Starý most (dvakrát), opäť nábrežie Dunaja do cieľa pod Most Lafranconi. Z technických príčin bol z trasy vyradený Most SNP.

Stálym organizátorom podujatia je mesto Bratislava so svojou Správou telovýchovných a rekreačných zariadení.