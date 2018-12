Dominika Dobrocká

Hviezdou internetu roka 2018 je 2-ročný Jakubko. Pripomeňte si jeho básne, ktoré dojali Slovákov

Malý chlapček by mohol byť obrovským vzorom pre študentov.

— Foto: Repro foto YouTube

BRATISLAVA 31. decembra - Má iba dva rôčky, no stala sa z neho hviezda roku 2018. Nikto nemôže o talente malého Jakubka pochybovať. To čo sa on dokázal naučiť, robí problémy mnohým školákom aj dospelým. Chlapček si zaslúžene získal naše srdcia a bezpochyby mu patrí najväčšia poklona a pomyselné prvé miesto medzi zverejnenými slovenskými videami. Spojilo sa totiž to najkrajšie. Detská radosť a nevinnosť so slovenskou klasikou, na ktorú by Slováci nemali zabúdať.

Jakubko je jednoducho Slovák ako repa. Dokazuje to aj na videu, ktoré nakrútila jeho hrdá mamička. Tu malý Jakubko bezchybne recituje skrátenú verziu básne Mor ho! od Sama Chalupku.

Ďalšie chlapcove video je nielen skvostné, ale aj neuveriteľne emotívne. Talentovaný Kubko si pre tentokrát vybral detskú básničku od autorky Ľudmily Podjavorinskej s názvom Žabiatko. Jeho vystúpenie je neskutočné a dojímavé.

Po básničkách si drobec vybral z inej šálky. Tentokrát prišiel s niečim ešte silnejším. Dvojročný recitátor sa zhostil našej národnej hymny. Pozrite sa, ako od srdca zaspieval Nad Tatrou sa blýska.

Aby toho nebolo málo, prinášame ďalšie tri videá, ktoré dokazujú, že tento chlapec je jednoducho neskutočný. Ranená Breza, Detvan či Marína, toto všetko v podaní dvojročného Jakubka.