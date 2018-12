Dominika Dobrocká

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kedysi najkrajšie dievča sveta je dnes najkrajšou tvárou roka 2018. Pozrite sa na tú premenu

Jej krása sa nedá poprieť. Gratulujeme k víťazstvu.

— Foto: Instagram/thylaneblondeau

PARÍŽ 31. decembra - V roku 2007 mala iba 6 rokov, no stala sa najkrajším dievčaťom sveta. Nezabudnuteľné modré oči, krásna pleť a dlhé plavé vlásky. To boli pred 11 rokmi poznávacie znaky francúzskeho dievčatka menom Thylane Blondeau. Ako však roky išli, z malej princeznej vyrástla krásna žena. Vo svojich 17 rokoch Tyhlane opäť získala titul a obsadila prvé miesto v kategórii „100 najkrajších tvári sveta za rok 2018“ v TC Candler.

Ocenenia sa prvýkrát rozdávali v roku 1990. Ide o najrozmanitejšiu cenu za krásu, pričom tohtoročné video, ktoré predstavilo 100 najkrajších, videlo v priebehu prvých dvoch dní od zverejnenia viac ako dva milióny ľudí. Víťazka Thylane priznala, že je vďačná, no nedokázala tomu najprv uveriť. Na svojom Instagrame zverejnila záber, ku ktorému napísala krátky odkaz. „Nemôžem tomu sama uveriť. Ďakujem veľmi pekne @tccandler a všetkých, ktorí hlasovali. Nikdy som nepomyslela na to, že by som mohla byť prvá! Som vďačná všetkým vám. Naozaj verím, že máte krásne sviatky a trávite Vianoce so svojou rodinou… Všetko najlepšie všetkým, veľa lásky,“ napísala Thylane.

Rebríček, ktorý sa stal v priebehu niekoľkých hodín hitom. Odhaľuje výsledky a 100 najkrajších tvári sveta. V tomto rebríčku nezáleží na pôvode. .