United pod Solskjaerom do tretice víťazne, Guardiola očakáva bitku

Futbalisti Manchestru United si na Old Trafford pripísali tretiu výhru za sebou a na piaty Arsenal majú manko troch bodov.

Tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer. — Foto: TASR/AP

Manchester 31. decembra (TASR) - Futbalisti obidvoch manchesterských tímov si viedli úspešne v nedeľňajších zápasoch 20. kola anglickej Premier League. "Citizens" sa po dvoch ligových prehrách opäť tešili z výhry na pôde Southamptonu (3:1). Podobne sa darilo aj ich mestskému rivalovi United, ktorý si doma poradili s Bournemouthom presvedčivo 4:1 a pod novým trénerom Ole Gunnarom Solskjaerom ešte nestratili ani bod.

Úradujúci majster sa potreboval na pôde Southamptonu vrátiť na víťaznú vlnu, duel sa od začiatku hral vo vysokom tempe. V 10. minúte sa prvýkrát zmenilo skóre zásluhou hosťujúceho Davida Silvu. Za "svätcov" následne vyrovnal Pierre-Emile Hojbjerg. Gólové hody pokračovali aj v ďalšom priebehu prvého polčasu, keď si najprv nešťastne zrazil loptu do vlastnej brány domáci James Ward-Prowse a presnú gólovú hlavičku si pripísal Sergio Agüero. City sa po triumfe vrátili na druhé miesto v tabuľke a na lídra z Liverpoolu strácajú sedem bodov.

Zverenci Pepa Guardiolu v ďalšom ponovoročnom kole privítajú na domácom štadióne v megašlágri práve futbalistov "The Reds", ktorí sú v prebiehajúcom ligovom ročníku stále bez prehry. Podľa trénera Manchestru City Pepa Guardiolu môže byť "bitka" o titul po nasledujúcom zápase rozhodnutá, ak City nevyhrá. "S pozíciou, ktorú má Liverpool, si nemôžeme dovoliť stratiť body. Potom by to bolo už takmer nemožné. Nechceme však teraz posielať nejaké odkazy do Liverpoolu, vieme, čo je potrebné urobiť vo štvrtok," citovala agentúra AP 47-ročného kouča.

"Červení diabli" si na Old Trafford pripísali tretiu výhru za sebou a na piaty Arsenal majú manko troch bodov. O všetkom podstatnom rozhodli domáci už v prvom polčase po dvoch góloch Paula Pogbu a presnom zásahu Marcusa Rashforda. "Určite hráme teraz inak. Je to odlišný štýl hry, sme ofenzívnejší a vytvárame si viac šancí. Takto chceme pokračovať aj naďalej, chceme útočiť a to isté chce od nás aj tréner, aby sme predvádzali na ihrisku," povedal francúzsky stredopoliar. Za hostí sa ešte gólovou hlavičkou presadil obranca Nathan Ake a na konečných 4:1 upravil výsledok stretnutia v druhom polčase striedajúci Romelu Lukaku.

Nový kormidelník United Ole Gunnar Solskjaer má zatiaľ na svojom konte z troch duelov tri víťazstvá. "Všetci si myslia, že sa zameriavam len na ofenzívu. Základom však je aj dostať čo najmenej gólov, aby sme si vedeli udržať čisté konto, čo sa nám zatiaľ nedarí. Tréningy však prebiehajú vo vysokej intenzite a sme pripravní pracovať na lepšej defenzíve," reagoval po stretnutí Solskjaer.