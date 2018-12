TASR

S novým rokom sa na Štrbskom Plese lúčia silvestrovským poludním

Štrbské Pleso (ilustračná foto). — Foto: TASR

Štrbské Pleso 31. decembra (TASR) – Na Štrbskom Plese pripravili pre návštevníkov i tamojších obyvateľov tradičné silvestrovské poludnie. Starosta Štrby Michal Sýkora pre TASR uviedol, že od 11. hodiny je pripravený kultúrny program, kde si všetci pripomenú uplynulý rok 2018. „Chceli sme urobiť niečo, aby sa mohli všetci u nás na Silvestra zabávať,“ konštatoval.

O zábavu sa v areáli Námestia MS 1970 na Štrbskom Plese postará hudobná skupina Ščamba so svojimi hosťami. Program potrvá približne do 16. hodiny a následne sa budú všetci zabávať doma či v ubytovacích zariadeniach. Správa Tatranského národného parku (TANAP) však v tejto súvislosti upozorňuje na zákaz používania pyrotechniky v chránenom území. „Ohňostroje, hluk, hlasná hudba, verejné obecné či mestské ohňostroje, ale aj tie súkromné a používanie zábavnej pyrotechniky, premenia na jednu noc krajinu na takmer vojenskú zónu plnú výbuchov a svetelných efektov. Pre človeka je to síce skvelý zážitok, avšak pre divo žijúce zvieratá s vyvinutým veľmi citlivým sluchovým aparátom je tento deň a noc stresovým zážitkom,“ konštatoval riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko.

Sýkora dodal, že celé Štrbské Pleso je momentálne plné ľudí, podobne ako v celých Vysokých Tatrách, prišli si vychutnať najmä zimnú atmosféru, ktorá na horách panuje. V prevádzke je na Štrbskom Plese momentálne deväť kilometrov ľahkých a stredne ťažkých tratí na zjazdovkách Solisko, Esíčko, Interski, Turistická, Furkotka, Juniorska a Maxiland. Celé stredisko má prevýšenie 400 metrov. „Snehové podmienky sú veľmi dobré, na tratiach máme zmes technického, ale aj prírodného snehu, ktorý nám v posledných dňoch dosť pribudol,“ priblížil situáciu vedúci lyžiarskeho strediska Peter Tomko. Okrem toho je v tamojšom areáli upravených aj 12 kilometrov bežeckých tratí.

„V novom roku chceme ďalej vylepšovať služby na Štrbskom Plese, naše priority sú najmä v bežeckom areáli, kde sme aj tento rok investovali do vybudovania dvoch stavieb a kúpy nového ratraku. Rozvíjať chceme nové aktivity, pripravujeme aj na leto nejaké veci, našim cieľom je, aby sa tu návštevníci cítili čo najlepšie,“ uzatvára Sýkora.