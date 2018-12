TASR

Dnes o 12:17 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bentátky by mohli v novom roku zaviesť vstupné pre návštevníkov

Na základe opatrenia zahrnutého v rozpočtovom pláne talianskej vlády môžu jednotlivé mestá zaviesť od nového roka poplatok vo výške 2,5 eura až 5 eur pre návštevníkov.

Benátky, ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Benátky 31. decembra (TASR) - Pre turistov navštevujúcich talianske Benátky by mohla v priebehu nadchádzajúceho roka vzniknúť nová povinnosť zakúpiť si vstupenku do tohto historického mesta na lagúne. Vyplýva to z medializovaných informácií, ktoré prevzala rakúska tlačová agentúra APA.

Na základe opatrenia zahrnutého v rozpočtovom pláne talianskej vlády môžu jednotlivé mestá zaviesť od nového roka poplatok vo výške 2,5 eura až 5 eur pre návštevníkov, ktorí si chcú prezrieť ich centrálne časti. Vstupenky majú nahradiť turistickú daň, vyberanú v súčasnosti viacerými samosprávami.

Podľa zverejnených správ by mohlo byť toto opatrenie prospešné obzvlášť pre Benátky. Nie je však zatiaľ jasné, akým spôsobom by sa vstupenky predávali.

Turisti navštevujúci mesto na lagúne počtom zďaleka prevyšujú domáce obyvateľstvo. Davy návštevníkov sú veľké obzvlášť vtedy, keď ich vystúpia naraz tisíce z výletných lodí. V určitých obdobiach prechádza miestnymi uličkami až 130.000 turistov denne, čo miestni obyvatelia sledujú s čoraz väčšími obavami.