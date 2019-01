Takmer 100-ročná babička sa po 77 rokoch dočkala zaľúbeného listu od jej drahého, ktorý sa stratil vo vojne

Dominika Dobrocká

Po dlhých rokoch sa dočkala odpovede od svojho milého.

LONDÝN 1. januára - Druhá svetová vojna rozdelila množstvo rodín a zamilovaných párov. Mnoho žien sa tak svojich milých už nikdy nedočkalo. Aj dnes už 99-ročná babička Phyllis Pontingová sa so svojím drahým Billom Walkerom musela rozlúčiť. Pár si počas odlúčenia písal listy. V jednom z nich zaľúbená žena súhlasila s návrhom na manželstvo. Odpoveď od jej budúceho manžela sa k nej ale nikdy nedostala. Až doteraz. Phyllis sa po 77 rokoch totiž dočkala listu, ktorý bol nájdený na dne Atlantického oceána. Predpokladá sa, že práve tu bola v roku 1941 potopená nákladná loď.

Phyllis žila s pocitom, že jej milý zmenil názor, a preto jej nikdy na jej súhlas neodpovedal. Teraz však vie, že pravda bola úplne iná. V liste totiž Bill priznal, že od radosti plakal. „Prial by som si, keby si mohla byť pri tom, ako som list otváral. Keby si mohla vidieť, ako ma to spravilo šťastným,“ opísal v stratenom liste svoje pocity muž. Dodnes Phyllis nevie, či jej Bill vojnu prežil. Myslí si však, že nie. „Nemyslím si, že by Bill mohol prežiť vojnu. V inom prípade by prišiel priamo na moju adresu na Roseland Avenue,“ vysvetlila Phyllis a priznala, že život by sa vyvíjal pravdepodobne úplne inak, keby v tej dobe list dostala. „Boli by sme manželia a milovali by sme sa,“ dodala.

Život to však zariadil inak. Mladučká Phyllis sa vydala za iného muža menom Jim Holloway, s ktorým mala štyri deti, ktoré im dali štyri vnúčatá a tie sedem pravnúčat. Manžel Jim Holloway však o niekoľko rokov neskôr zomrel, a tak sa Phyllis vydala za Reginalda Pontinga.

Úžasný nález

List, ktorý Phyllis po rokoch dostala, našli námorní archeológovia, ktorí hľadali striebro. Namiesto toho objavili stovky osobných listov, ktoré sú dnes súčasťou výstavy „Voices from the Deep“ konajúcej sa v Postal Museum v Londýne. Listy sa podarilo zachrániť vďaka tomu, že boli ukryté v tmavej nádobe bez kyslíka. Phyllis tak vďaka tomu mohla dostať kópiu krásnej spomienky na jej veľkú lásku.