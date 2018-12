TASR

Na Silvestra ambulantná pohotovosť funguje ako cez iný pracovný deň

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 31. decembra (TASR) - Na Silvestra ambulantné pohotovostné služby v Bratislavskom kraji fungujú ako každý pracovný deň, teda od 16.00 do 22.00 h. Na Nový rok budú vo víkendovom režime, teda od 7.00 do 22.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman.

"Pre detských pacientov z okresu Malacky, Senec a z celej Bratislavy nájdu rodičia pomoc v Národnom ústave detských chorôb Bratislava – Kramáre na Limbovej 1 a pre okres Pezinok bude ambulantná pohotovostná služba fungovať na adrese Bratislavská 85 Pezinok," priblížila.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých bude k dispozícii v Bratislave na dvoch adresách: na Šancovej 110 v Železničnej nemocnici a na Poliklinike na Strečnianskej 13. V Malackách môžu pacienti navštíviť malackú nemocnicu na Duklianskych hrdinov 34. Pre okres Pezinok je počas Silvestra aj na Nový rok ambulantná pohotovosť v Pezinku na Bratislavskej 85.

"V prípade nepríjemností so zubami je pre celý kraj k dispozícii Zubno-lekárska pohotovostná služba v Bratislave na Drieňovej 38, v pracovný deň od 17:30 do 24:00 a cez víkend od 11:00 do 23:00," uviedla hovorkyňa. Zoznam verejných lekární, ktoré budú mať v jednotlivých okresoch počas Silvestra a Nového roka pohotovosť verejnosť nájde na linku http://www.region-bsk.sk/clanok/pohotovostne-lekarne-910809.aspx.