Rok 2018 v hudbe: Pripomeňte si najväčšie hudobné udalosti Slovenska

Prinášame veľký prehľad koncertov, tohtoročných jubilantov i albumov, ktoré stoja za povšimnutie.

Hudobný rok 2018 — Foto: TASR/Teraz.sk

Bratislava 31. decembra (TASR) – Bohaté na koncertné podujatia a vystúpenia známych zahraničných aj domácich interpretov bolo hudobné dianie na Slovensku v roku 2018. Ak si chceli mladší či dospelejší fanúšikovia pozrieť všetkých interpretov, museli viackrát siahnuť do peňaženiek.

Január

Už tradične otvára plesovú sezónu na Slovensku Ples v opere. V sobotu 13. januára na 18. ročníku zabávali plesových hostí Jana Kirschner, Miro Žbirka, Katka Knechtová, prekvapením večera bol Karel Gott. V holandskom Groningene si 17. januára prevzali zástupcovia festivalu Pohoda ocenenie za najekologickejší festival v Európe na European Festival Awards. Zväz autorov a interpretov populárnej hudby (ZAI) odovzdal 18. januára výročné ceny ZAI za rok 2017. Ocenenia v podobe sošky mikrofónu si z muzikantskej partie odniesli Horkýže Slíže, Sima Martausová, Paľo Horváth, skupina Aces.

Deň nato skupina Elán sprístupnila kompletnú diskografiu na digitálnych službách. Ocenenie Krištáľové krídlo si 21. januára prevzali speváčka Celeste Buckingham a Pavol Hammel za celoživotné dielo.

Na snímke spevák a hudobný skladateľ Pavol Hammel, ktorý si prevzal Mimoriadne ocenenie, o ktorom rozhoduje Veľká porota Krištáľového krídla v Bratislave 21. januára 2018. (Foto: TASR/Dano Veselský)

Český fenomén Karel Gott uviedol 25. januára koncert s názvom Karel Gott Pošli to dál. Premiérovo predstavil v programe aj obe dcéry Charlotte Ellu a Nelly Sofiu. Ako hostí si pozval Vaša Patejdla, Pavla Haberu, Mariku Gombitovú a Joža Ráža. Nie je potrebné dodávať, že zimný štadión Ondreja Nepelu bol zaplnený do posledného miesta. Spevák Allan Mikušek oslávil 30. januára Galakoncertom 50-25 životné jubileum 50 rokov.

Február

Skupina Desmod predstavila 6. februára nový album Molekuly zvuku. V poradí deviatu štúdiovku uviedol do života Milan Lasica. Vychádza ako klasické CD aj vo vinylovej verzii. Skupina Gladiator vydala 22. februára akustický album, ktorý pomenovali jednoducho Akustik Live. Premiérovo ho predstavili na koncerte v Trenčíne. Skupina Hex nahrala titulnú pesničku do seriálu Oteckovia.





Slovenskí paralympionici cestovali do Pjongčangu s novou pesničkou Sme si rovní, naspieval ju Richard Müller, hudbu zložil Ondřej Gregor Brzobohatý, text napísal Peter Uličný.

Marec

Skupina Horkýže Slíže začala koncertom 9. marca v bratislavskej Hant aréne turné Pustite Karola Tour 2018. Ceny Radio_ Head Awards 2017 si 15. marca v desiatom ročníku prevzali skupina Fallgrapp, Katarzia, Changing Faces, Tolstoys, Nvmeri, Bulp, Čad, Solid Move, Ľubomír Gašpar Cimbal Projekt a formácia Bashavel. Ocenenie OTO 2017 si 17. marca v kategórii spevák roka prevzal Ondrej Kandráč, speváčka roka Mária Čírová a v kategórii hudobné skupiny IMT Smile.





Marec ako mesiac ocenení uzavrela speváčka Katarína Hasprová, 25. marca získala českú výročnú cenu Thálie 2017 v kategórii opereta-muzikál za postavu pani Danversovej v muzikáli Rebecca, ktorý mal premiéru 9. marca 2017 v ostravskom Národnom divadle moravskosliezskom.

Apríl

Skupina Hex začala koncertom 5. apríla Hex feat. Silné reči Tour. Aktuálny album Tebe vydala aj vo vinylovej verzii. O týždeň neskôr, 12. apríla, začali Richard Müller a Adela Vinczeová sériu koncertov na Ona a On Tour. Záznam z vystúpení vydal pod názvom Koncert.

Na turné s názvom Komorne sa vybrala aj Jana Kirschner v sprievode sláčikového kvarteta, sériu koncertov začala 23. apríla v Skalici. V bratislavskom Istropolise v sprievode orchestra Capella Istropolitana vystúpila 15. apríla francúzska speváčka a herečka britského pôvodu Jane Birkin. Skladateľ a hudobný publicista Pavol Zelenay oslávil 90. narodeniny. K jubileu mu RTVS pripravila 18. apríla koncert S úsmevom sa dívam na svet, zostavený z jeho najpopulárnejších piesní.

Na snímke skladateľ, hudobník, aranžér a publicista Pavol Zelenay počas rozhovoru v rámci multimediálneho projektu TASR Osobnosti: tváre, myšlienky 15. júla 2018 v Bratislave. (Foto: TASR/Jakub Kotian)

Skupina Elán predstavil 28. apríla novinku Ľúbim ťa. V rovnaký deň sa na Jarných bratislavských jazzových dňoch predstavili Kadri Voorand, Ester Rada a Omar Hakim & Rachel Z. Legendárna skupina Nazareth odohrala v závere apríla tri koncerty na Slovensku. S novou šou The Original Gypsies from Camargue sa 30. apríla predstavila skupina Gipsy Kings. Bolo to ich tretie vystúpenie na Slovensku. V rovnaký deň cenu Esprit za najlepší slovenský jazzový album, vydaný v roku 2017, získala Sisa Michalidesová za platňu Chloe, cenu verejnosti získalo zoskupenie AMC trio a Ľudová hudba Stana Baláža za album Ad Fontes.

Máj

Spevák James Blunt sa v rámci svetového turné The Afterlove Tour predstavil 10. mája v Aegon aréne NTC.

Hudobný fond v koprodukcii s hudobným vydavateľstvom Opus vydal 15. mája kompiláciu +77 Antológia slovenskej populárnej hudby, jej zostavovateľom je Pavol Zelenay. Česká hudobná legenda Vladimír Mišík sa po roku vrátil do Bratislavy. S kapelou ETc. odohral 17. mája koncert v Dome kultúry Devín. Skupina Komajota vydala na USB kľúči v exkluzívnom knižnom balení album Potrubis. Obsahuje texty piesní a ilustrácie od výtvarníčky Márie Čorejovej. Nový štúdiový album s názvom Echo vydala v závere mája speváčka Zuzana Smatanová. Polovica albumu je v slovenčine, polovica v angličtine.





Na Slovensko sa s dvoma koncertmi vrátil Karel Gott, v Banskej Bystrici 18. mája a Bratislave 27. júna uviedol koncert Galavečer plný hviezd.

Jún

Skupina Para vydala v úvode júna nový album Našou Krajinou. Predstavila ho na turné Pekné miesta, ktoré odohrala s kapelou Billy Barman, pokrstila ho na hrade Devín 16. júna.





Rocková kapela Metropolis vydala nový dvojalbum Ži a Nenechaj nič prežiť. V rámci letného európskeho turné Raise Vibration Tour 2018 koncertoval 5. júna v bratislavskom NTC Lénny Kravitz. Sériu šiestich koncertov uviedol One Day Jazz Festival, ten prvý 13. júna na Bratislavskom hrade. V rovnaký deň koncertovala v Inchebe americká punk rocková legenda Offspring.

Koncertom 16. júna v Prešove začala skupina IMT Smile Amfiteáter Tour 2018. Päť koncertov videlo viac ako 31.000 fanúšikov, čo je nový rekord návštevnosti. Záznam koncertu z Východnej spolu s Kandráčovcami vyšiel na live albume Východná. Po dlhšom čase prišiel do Bratislavy Jaromír Nohavica, predstavil sa na koncertoch 22. a 23. júna v sprievode Janáčkovej filharmónie Ostrava aj v klasickej trojčlennej zostave.

Sting & Shaggy sa v rámci Sting & Shaggy: The 44/876 Tour, na ktorom predstavili nový spoločný album, predstavili 26. júna na Bratislavskom hrade.

Záverečné dva júnové dni patrili festivalu Topfest. Ten sa z piešťanského letiska vrátil do areálu na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom, vystúpili Tublatanka, Inekafe, Hex, Čechomor, Peter Nagy a Indigo, Horkýže Slíže, Polemic a Kabát, ktorý nechýbal ani jednom ročníku.





Júl

Prázdninové mesiace patria jednoznačne letným hudobným festivalom. Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala otvoril 5. júla na hlavnom pódiu 22. ročník multižánrového festivalu Pohoda na trenčianskom letisku. Vystúpilo na ňom viac ako 150 interpretov z 30 krajín sveta, medzi nimi The Chemical Brothers, Ziggy Marley, Sixto Rodrigues, LP, Blossoms, Little Dragon, Aurora, Mitch & Mitch, GusGus, z domácich Jana Kirschner, Polemic, Billy Barman, či Puding pani Elvisovej. Skupina Billy Barman uviedla na Pohode do života nový album Live, ktorý je záznamom jej turné, živú nahrávku realizovala 11. apríla v bratislavskej Starej tržnici.





Otvárací koncert 14. ročníka medzinárodného festivalu Viva Musica! patril 12. júla formácii Janoska Ensemble. Alphaville, Horkýže Slíže, No Name, Gladiator či Kollárovci vystúpili na 10. ročníku open air festivalu Cibula Fest, ktorý na letisku v Holíči prebehol od 19. do 21. júla. V rovnakom čase sa uskutočnil v Trenčianskych Bohuslaviciach festival Žákovic Open.

August

Festivaly pokračovali aj v auguste, fanúšikovia merali cestu do Červeníka pri Hlohovci, kde bola najväčším ťahákom skupina IMT Smile, vypredané hlásil už pár dní pred začiatkom aj festival Grape na piešťanskom letisku.

Na snímke fanúšikovia počas koncertu britskej kapely Oh Wonder na 9. ročníku hudobného festivalu Grape, ktorý sa koná na letisku v Piešťanoch, 10. augusta 2018. (Foto: TASR Martin Palkovič )

Nový festival v závere augusta založil aj Zvolen, hlavnými hviezdami boli Miro Žbirka a David Koller. Záver augusta už dvadsať rokov patrí festivalu Lodenica v Piešťanoch. Prišli Jaromír Nohavica, Pavol Hammel, Lenka Filipová a legendárna skupina Sweet.





Americká speváčka Anastacia sa v rámci The Evolution Tour 2018 predstavila 12. augusta na koncerte v Trnave. Hrad Devín bol 17. augusta miestom desiateho koncertu Tribute To Freedom / Pocta slobode. Na desiatom ročníku koncertovali skupina Billy Barman, Lenka Filipová a Richard Müller. Spevák a herec Ivo Heller, dlhoročný člen spevohry Novej scény oslávil 20. augusta 80. narodeniny.

Na snímke česká speváčka Lenka Filipová počas koncertu Tribute to freedom - Pocta slobode 2018 na hrade Devín v Bratislave 17. augusta 2018. (Foto: TASR/Jakub Kotian)

Juhoafrické duo Die Antwoord koncertovalo 21. augusta v Národnom tenisovom centre. Bratislavské Zlaté piesky boli 24. a 25. augusta miestom jedenásteho ročníka najväčšieho stredoeurópskeho reggae festivalu Uprising. Prišli legendárna jamajská kapela The Skatalites, jamajský spevák Romain Virgo, nemecký reggae interpret Gentleman, talianska reggae kapela Mellow Mood, ďalšia legenda jamajská formácia Inner Circle, aj Julian Ricardo Marley. Autocvičisko Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bolo 28. augusta miestom siedmeho ročníka festivalu Slížovica, ktorý organizuje domáca kapela Horkýže Slíže. Hlavnou hviezdou bola skupina Kabát. Posledný augustový deň koncertovala na zimnom štadióne Ondreja Nepelu americká formácia Thirty Seconds To Mars, ktorej frontmanom je držiteľ Oscara Jared Leto.

September

Speváčka Veronika Rabada vydala 18. septembra debutový album Lúka, na ktorom predstavuje 14 skladieb a úprav tradičnej slovenskej hudby.





Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) odmenil 20. septembra cenami SOZA najúspešnejších autorov slovenskej hudobnej scény za rok 2017. Získali ich líder skupiny IMT Smile Ivan Tásler, textár Kamil Peteraj, Celeste Buckingham, Emma Drobná za pieseň Smile a album Podobnosť čisto náhodná dvojice Peter Lipa & Milan Lasica. Veľkú cenu SOZA získa Marika Gombitová, je prvým ženským zástupcom tohto ocenenia.

Zo slávnostného odovzdávania cien Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA) za rok 2017, 20. septembra 2018 v Bratislave. Na snímke zľava spevák Miroslav Žbirka, speváčka Marika Gombitová získala Veľkú cenu SOZA a textár Kamil Peteraj. (Foto: TASR - Jakub Kotian)

Skupina Elán odohrala v závere augusta a septembri tri koncerty na amfiteátroch Banskej Bystrici, Myjave a Prešove. V plnom zdraví a energii oslávil úspešný slovenský spevák a skladateľ Peter Lipa 75. narodeniny. S fanúšikmi ich oslávil 27. septembra na koncerte Peter Lipa 75. Legendárny americký muzikant Sixto Rodriguez vystúpil 30. septembra v Starej tržnici. Do Bratislavy prišiel po úspešnom vystúpení v júli na festivale Pohoda.

Október

Miro Žbirka, slovenský Paul McCartney, vydal 5. októbra nový štúdiový Double Album. Jeho vydanie avizoval už v máji prvý singel Dievča (Na lásku nie je čas) s textom Joža Urbana, druhým singlom bol duet Skúška snov s Katarínou Knechtovou a textom Kamila Peteraja. Novinka ponúka na dvoch diskoch celkom 26 piesní, 14 naspievaných v slovenčine a 12 v angličtine. Album vznikol v legendárnom štúdiu č. 3 na Abbey Road v Londýne s producentom Robom Cassom.

Úspešná slovenská world music formácia Banda vydala nový album s názvom Telegrafy. Kandráčovci patria v súčasnosti k najúspešnejším hudobným formáciám. Potvrdili to aj 10. októbra vo vypredanej bratislavskej Inchebe na vystúpení s názvom Šaleny megakoncert, za ktorý si vyslúžili standing ovation. Spevák Adam Ďurica vydal 12. októbra nový, v poradí piaty štúdiový album, ktorému dal názov 30. Ponúka rovný tucet piesní, medzi nimi hity Jazero a Holubička.

Známa anglická speváčka Kim Wilde sa 20. októbra predstavila slovenským fanúšikom. Fanúšikovia špičkovej jazzovej hudby si užili 44. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni Slovenská sporiteľňa 2018. Na trojdňovom sviatku hudby od 19. do 21. októbra sa predstavili skoro dve desiatky zahraničných aj domácich interpretov a skupín, medzi nimi Krzysztof Kobylsky Pearls, Stefano Bollani Napoli Trip, Shalosh, Peter Lipa a jeho Band a Manhattan Transfer. Skupina IMT Smile vydala 26. októbra nový album Budeme to stále my. Prvý singel z albumu s rovnomenným názvom Budeme to stále my kapela predstavila ešte v máji tohto roka.

Speváčka Katarína Knechtová a prešovský folklórny súbor Šarišan uviedli spoločný koncertný projekt Puto. Predstavili ho na piatich koncertoch po celom Slovensku. Slovenská legenda Elán sa lúči s fanúšikmi. Veľkolepú rozlúčku s názvom Elán 50 rokov Tour odohrali na koncertoch v Čechách a na Slovensku. Bratislavský koncert odohrali 26. októbra, záverečný koncert celého turné odohrali 20. decembra v pražskej O2 Aréne.

November

Horkýže Slíže vydali na začiatku novembra Box prvých 4 nahrávok. Zaznamenáva aktivity kapely počas prvých ôsmich rokov existencie. Peter Nagy vydal 2. novembra štúdiovku Pianko, ktorá ponúka 13 piesní z jeho repertoáru v akustických aranžmánoch. Zároveň pripravil vianočné koncertné Tour 2018, ktoré začal 22. novembra v Skalici. Skupina Modus vydala 12. novembra nový album ReGenerácia. Oslávila ním polstoročie od svojho založenia.

Legendárna skupina Nightwish z krajiny tisícov jazier oslavuje 20 rokov na scéne a s výnimočným programom zavítala 13. novembra aj do slovenskej metropoly. Koncertom 18. novembra v Košiciach začal desiaty ročník jazzového festivalu One Day Jazz. Skupina Desmod začala koncertom 18. novembra v Žiline turné Teatro Set, na ktorom v dvanástich slovenských mestách ponúkla zmes akustických úprav hitov. Lucie Bílá, dvadsaťnásobná zlatá slávica, vystúpila 22. novembra na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Uviedla najznámejšie hity, najkrajšie muzikálové melódie aj najobľúbenejšie vianočné songy.

Indierocková kapela Editors v rámci Violence Tour vystúpila 26. novembra v bratislavskej Refinery Gallery. Speváčka, herečka a spisovateľka Dorota Nvotová vydala 28. novembra nový štúdiový album More. Vychádza na CD aj vinyle. Legendárna skupina Smokie v rámci The Symphony Tour 2018 vystúpila v Bratislave 29. novembra v sprievode známeho maďarského symfonického orchestra Danubia Orchestra Óbuda s dirigentom Péterom Druckerom. Slávna česká kapela Lucie vydala po 16 rokoch nový album EvoLucie. Predstavila ho na turné, v rámci ktorého koncertovala 27. novembra v Bratislave a 30. novembra v Košiciach.

December

Spevák, skladateľ a gitarista Pavol Hammel, jedna z popredných osobností slovenskej hudobnej scény, oslávil 7. decembra 70. narodeniny. K jubileu podnikol veľké koncertné turné The Best Of Tour 2018, ktoré zakončil bratislavským koncertom 9. decembra. Deň nato otvoril v galérii na Západnej terase Bratislavského hradu výstavu obrazov, ktorá dostala názov Farebná pošta. Sériu piatich vianočných koncertov začala 6. decembra skupina IMT Smile, tri z nich v bratislavskej Inchebe a dva v košickej Steel aréne. Zakončili tým úspešný rok, ktorý im vyniesol aj nomináciu na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2018. Speváčka Veronika Rabada vydala 9. decembra nový vianočný album Koleda. Nový album s názvom Neskrotený vydala 10. decembra aj folkrocková skupina Hrdza. Sériu vianočných koncertov Čaro obyčajných vecí odohrala v decembri speváčka a skladateľka Sima Martausová.

Novú vianočnú pesničku Čas vianočný predstavila 5. decembra skupina Gladiator. Autorom hudby aj textu je Georgio Babulic, spoluúčinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a Detský dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Zaradila ju aj na nový album Deň, čo mal dávno prísť, ktorý vydali 24. decembra.

Skončil hudobný rok 2018, po pár dňoch hudobného oddychu budú fanúšikov atakovať nové koncertné aktivity domácich aj zahraničných interpretov, na Slovensko majú v budúcom roku namierené aj Nicki Minaj, Sting, Alice Cooper, Tom Jones či Eros Ramazzotti.