Ľ. Laššáková: Zákon o ochrane novinárov bude známy najneskôr na jeseň

Ministerka kultúry SR pripomenula i to, že problém, ktorému sa venuje dočasná pracovná skupina, nemajú dosiaľ vyriešené ani mnohé iné krajiny v Európe.

Na archívnej snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 31. decembra (TASR) – Novela tlačového zákona, definujúca postavenie novinára a z toho vyplývajúcu jeho ochranu ale i zodpovednosť, by mala byť do legislatívneho procesu zaradená najneskôr na jeseň 2019. Potvrdila to ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD) v rozhovore pre TASR.

Práve ministerka iniciovala vznik dočasnej pracovnej skupiny ako orgánu Rady vlády SR pre kultúru. Na začiatku decembra sa táto 15-členná skupina stretla už po druhýkrát, zaoberala sa návrhmi definície osobitného postavenia novinára z pohľadu ochrany zdroja, ale aj vymedzenia postavenia online média, ktoré súčasná legislatíva nepozná. "Prišli prvé podnety, ktoré posudzujú naši legislatívci, aby mohli pripraviť paragrafové návrhy," ozrejmila Laššáková. "Len čo sa nám podarí implementovať do tlačového zákona definíciu novinára, môže následne nato prokuratúra a ministerstvo spravodlivosti pripravovať novelu trestného zákona, ktorá určí, akým spôsobom bude môcť byť novinár chránený," dodala.

Skonštatovala, že ťažiskovou úlohou je vôbec vymedziť postavenie novinára, ktorý musí mať určitý status, ako člen určitej redakcie resp. stavovskej organizácie. "Tu je potrebné zadefinovať, kto do tejto množiny bude patriť a kto nie. Lebo sú tu otázky, či za novinára má byť považovaný aj bloger, prípadne, či sa ako k novinárovi treba správať aj k človeku, ktorý s odvolaním sa na investigatívnu žurnalistiku chodí s kamerou na hlave a evidentne obťažuje ľudí, ktorých si vyberá za respondentov," upozornila.

Laššáková pripomenula i to, že problém, ktorému sa venuje dočasná pracovná skupina, nemajú dosiaľ vyriešené ani mnohé iné krajiny v Európe. "Všetci s tým bojujú, som preto veľmi zvedavá na výstupy," priznala.

Vecným garantom pracovnej skupiny je Výbor pre médiá Rady vlády SR pre kultúru. Členmi sú zástupcovia rezortov kultúry, spravodlivosti, vnútra, zahraničných vecí a európskych záležitostí, Generálnej prokuratúry SR, Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska, Rady pre vysielanie a retransmisiu, Asociácie vydavateľov tlače, Slovenskej asociácie novinárov, Slovenského syndikátu novinárov, Asociácie na ochranu novinárskej etiky v SR a Združenia pre internetovú reklamu - IAB Slovakia.