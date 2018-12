Dominika Dobrocká

Dnes o 10:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Športová udalosť desaťročia! Už zajtra sa proti sebe postavia Roger Federer a Serena Williamsová

Po prvýkrát v histórii sa šampióni postavia proti sebe.

PERTH 31. decembra - Celý svet ich pozná a ich predstavenie na tenisových kurtoch fanúšikovia milujú. Tenisové hviezdy Roger Federer a Serena Williamsová sa po prvýkrát v histórii postavia proti sebe a to v zmiešanej štvorhre. Stane sa tak už v utorok na turnaji Hopman Cup v austrálskom Perthe. Obe hviezdy sa veľmi rešpektujú a majú voči sebe obrovskú úctu. Švajčiar Federer sa k stretnutiu vyjadril a priznal, že to bude pre oboch veľmi zaujímavé. Zároveň dúfa, že bude hru sledovať množstvo tenisových fanúšikov, keďže sa pravdepodobne takéto stretnutie už nezopakuje.

Roger Federer sa netají tým, že Serenu obdivuje a to nielen za jej pôsobenie na ihrisku. „Hral som už s niektorými z najväčších hráčiek sveta. Ako Martina Navrátilová, Martina Hingisová či jedna z najlepších Venus Williamsová. Tentokrát je to proti Serene, ktorá je jedným z najväčších majstrov sveta v našom športe, medzi mužmi aj ženami,“ priznal Federer. Serena sa netají tým, že by chcela selfie so svojim súperom, ktorú by následne zverejnila na Instagrame. „Je to vek sociálnych médií,“ s úsmevom podotkol Federer po tom, ako sa dozvedel Serenine plány.

Tenista na záver priznal, že sa so Serenou Williamsovou sotva pozná. Nepopiera, že sa už niekoľkokrát stretli a prehodili pár slov, no neodváži sa nahlas povedať, že by boli starými známymi. „Občas sa stretneme na chodbách alebo v kaviarňach. V minulosti sa ma aj pýtala na deti, ale ak by som povedal, že ju poznám, bolo by to trošku prehnané,“ dodal Federer.