Vodiči by si mali dať pozor na poľadovicu, na sneh a vietor

V severných okresoch Slovenska platí výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi do 18. h. Dopoludnia tam meteorológovia varujú aj pred silným vetrom na horách.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Kamil Pisko

Bratislava 31. decembra (TASR) - Vodiči na väčšine územia Slovenska by si v pondelok do 10. h mali dať pozor na poľadovicu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Pre sever Slovenska meteorológovia zároveň vydali výstrahu pred snežením, vetrom, snehovými jazykmi a závejmi.

V severných okresoch Slovenska platí výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi do 18. h. Dopoludnia tam meteorológovia varujú aj pred silným vetrom na horách. Do večera platí i výstraha pred snežením pre okresy Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. Napadnúť tam môže 20 - 65 centimetrov nového snehu.

Už teraz je na severe stredného a východného Slovenska v hornatejších polohách povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu v hrúbke 1 - 3 cm. Informuje o tom Slovenská správa ciest. "Miestami zľadovatený sneh, hrubý 1 - 2 cm, sa nachádza na cestách II/578 Skalka - Kremnica a na cestách III. triedy v obvode Kremnica," dodáva. Všetky horské priechody sú zjazdné.