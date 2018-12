TASR

Dnes o 09:11 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní A. Danko: Budeme oveľa viac sledovať zahranično-politické záväzky

Andrej Danko, archívna snímka. — Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 31. decembra (TASR) - Slovenská národná strana (SNS) je súčasťou vlády a preto jej ambícia vyjadrovať sa k zahraničnej politike ostane. Národniari budú zároveň oveľa viac sledovať zahranično-politické záväzky a konanie slovenského rezortu diplomacie. V rozhovore pre TASR to avizoval predseda SNS a šéf parlamentu Andrej Danko.

"Vážne kroky našich zástupcov v OSN, ktoré Slovensko k niečomu zaväzujú, by mal mať minister zahraničných vecí schvaľované minimálne vládou. Mám pocit, že niekedy to zbytočne ulietava. Vláda musí byť informovaná o takýchto záväzkoch. Potom by nevznikla situácia ako s globálnym paktom," povedal Danko.

Na margo skutočnosti, že je ako predseda NR SR v zahraničnej politike aktívny, poznamenal, že parlament je v hierarchii ústavného usporiadania vyššie ako vláda. "Ak parlament príjme uznesenie či zákon, vláda ho vykonáva. Zároveň rešpektujem koaličné usporiadanie, ale aj SNS má svojho štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí (MZV). Ja som za zahraničnú politiku vyváženú na západ aj východ a nebudem sa podieľať na hystérii, napr. aj pri ukrajinsko-ruskom konflikte. Vystúpil som ako prvý predseda NR SR v ruskej dume, v srbskom a českom parlamente. Oživujem spoluprácu národných parlamentov, máme vynikajúce vzťahy," deklaroval.

V súvislosti s bezpečnostnou a obrannou stratégiou, ktoré vláda schválila jednohlasne, ale do parlamentu sa doteraz pre postoj SNS nedostali, uviedol, že by to tak skoro ani nemalo byť. "Politická dohoda bola, že to v tomto volebnom období do parlamentu nepôjde v súčasnej podobe. Táto téma sa nebude siliť. Nevylučujem však kompromis," pripustil. O stratégiách sa majú podľa jeho slov lídri rozprávať na koaličnej rade v januári.

Vláda nedávno odobrila nákup 14 amerických stíhačiek F-16 zhruba za dve miliardy eur aj s príslušenstvom, čo je najväčší nákup vojenskej techniky v dejinách. "Je to šialené číslo. Bol by som radšej, keby sme za to niečo stavali. Žiaľbohu, nešli sme cestou Rakúska a nie sme neutrálny štát. Vždy si myslím, že Slovensko sa nemuselo tak hnať do transatlantických štruktúr a mohli sme sa zamýšľať nad zlatou strednou cestou. Nešťastím bolo aj zrušenie povinnej základnej vojenskej služby. Asi prichádza čas a budeme sa musieť o tom baviť, že tri mesiace 18-ročnému chlapcovi na vojne pomôžu," konštatoval Danko.

On sám si myslí, že celý systém obranyschopnosti Slovenska je na debatu. "Ja budem vždy zástanca skôr európskej armády. Trend, ktorému sa asi nevyhneme, je, že vznikne európska armáda, ktorá bude mať osobitný vzťah s NATO. Sme členmi NATO, nikdy nespochybňujem naše záväzky voči partnerom," uistil.

Odpoveď na otázku, prečo kupujeme práve 14 stíhačiek, Danko nepozná. "Ja ju nepotrebujem. Tú odpoveď poznajú profesionálni vojaci. Každý štát obdobnej rozlohy má nejakú stratégiu. Obnova vzdušných síl je v každom štáte problém, sú to šialené peniaze. Pre mňa je dôležité, že ten proces bol čistý, jasný a transparentný, že sa eliminovali podozrenia z úplatkov. Nastavil sa kontrakt štát – štát. Ospravedlniť by sa mali všetci odborníci opozície, ktorí toto spochybňovali. V týchto kontraktoch žiaden tieň podozrenia nie je. Zároveň nespochybňujem záväzky voči NATO, ale to nie je dôvod, že sa z toho teším ako z rekreačných poukazov. Je to nutné zlo," uzavrel.