TASR

CBRE: Väčšie zahraničné firmy vítajú urýchlenie príchodu pracovnej sily

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 31. decembra (TASR) - Väčšie zahraničné spoločnosti vítajú krok vlády SR na urýchlenie príchodu pracovnej sily na Slovensko zo zahraničia. Pri aktuálnom nedostatku pracovnej sily a nezáujmu mladšej generácie o tradičné profesie je to pre nich príležitosť, ako zabezpečiť potrebné ľudské zdroje. Pre TASR to uviedol konzultant oddelenia prenájmu priemyselných nehnuteľností v poradenskej spoločnosti CBRE na Slovensku Martin Šafárik.

Ak by sa firmám nepodarilo získať ľudí, boli by nútené znižovať kapacitu výroby. V dlhodobom horizonte to bude viesť buď k automatizácii alebo ich relokácii do menej exponovaných regiónov či krajín, priblížil. "Ak budú pracovníci z tretích krajín v skutočnosti suplovať nedostatkové profesie a nebude to len nástroj, ako zabrániť signifikantnejšiemu rastu mzdových nákladov na Slovensku, tak ide o pozitívny krok," povedal Šafárik.

Poradenská spoločnosť eviduje niekoľko firiem, ktoré boli napriek zabehnutej operatíve s dostatočnou pracovnou silou, nútené odísť zo Slovenska, pretože nevedeli navýšiť svoje výrobné kapacity.

Tento trend podľa neho ukazuje, že zo SR sa sťahujú firmy s nižšou pridanou hodnotou, ktoré vytláčajú sofistikovanejšie. "Očakávame, že do budúcna bude tento tlak pokračovať a firmy, ktoré nebudú vedieť zvyšovať svoju efektivitu výroby či mzdové ohodnotenie spolu so zaujímavými benefitmi pre zamestnancov, budú nútené hľadať alternatívu v presune operatívy do priaznivejších regiónov Slovenska," uviedol.

Týmto spôsobom budú vedieť zabezpečiť dlhodobejšiu dostupnosť pracovnej sily, uzavrel konzultant CBRE.