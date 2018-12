Barani otočili šláger pod Zoborom, hetrik Failleho

Bratislava 30. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice otočili nedeľňajší duel 37. kola Tipsport Ligy a zdolali v Steel aréne HC Nové Zámky 3:1. Na čele tabuľky si udržali jednobodový náskok pred druhou Banskou Bystricou, ktorá vyhrala v šlágri kola na ľade Nitry 6:3.

Úradujúci majster prehrával po prvej tretine pod Zoborom 2:3, ale sériou štyroch gólov dokonale otočil súboj vo svoj prospech. Obrat zavŕšil hetrikom kanadský útočník Eric Faille. Nitrania tak nenašli recept na "baranov" ani v trinástom zápase za sebou, v tabuľke im patrí štvrtá priečka.

Tretí je Poprad, ktorý uspel na štadióne poslednej Žiliny 3:2. Z dvojice maďarských nováčikov bol úspešnejší MAC Budapešť, ktorý si doma poradil s Duklou Trenčín 3:1. DVTK Miškovec nedal vo Zvolene ani gól a prehral s HKM 0:2.

Domáci mohli ísť do vedenia po niekoľkých sekundách hry, Valent však svoj tím podržal. O päť minút neskôr zneškodnil trenčiansky brankár ďalšiu veľkú šancu hráčom MAC. Domáci boli počas prvej tretiny aktívnejší, Duklu zachránila od inkasovaného gólu okrem brankára aj konštrukcia jeho bránky.

V 22. minúte sa domáci dočkali vedúceho gólu, keď si nahodený puk Pozsgaia zrazil do vlastnej bránky Holenda. O tri minúty sa postaral o vyrovnanie takisto aj s dávkou šťastia strelou z ľavej strany Mikula. V ďalšom priebehu druhej časti hry sa oba tímy pokúšali nakloniť vedenie na svoju stranu, vytvorili si šance, no do druhej sirény už gól nepadol.

V tretej časti dokázali srdnato bojujúci hráči MAC strhnúť víťazstvo na svoju stranu. V 42. minúte po prihrávke Browna zostal pri zadnej žrdi úplne voľný Dansereau a poslal domácich druhýkrát do vedenia. V 55. min pridal gólovú poistku Orbán, ktorý strelou z prvej prepálil Valenta - 3:1. Hosťom sa už nepodarilo zdramatizovať zápas ani pri záverečnej power play bez brankára.

Zápas sľuboval kvalitný hokej, avšak päť gólov v prvej tretine nečakal azda nikto. Bystričania dvakrát vyhrávali, ale aj napriek tomu bol po prvej tretine stav stretnutia 2:3 v neprospech "baranov". Okrem gólov videli diváci v prvej tretine hokej, ktorý mal náboj a veľa vylúčení. Hostia išli do vedenia vo 4. minúte, keď sa presadil Faille. Vyrovnanie zabezpečil v 14. minúte dôrazný Buček. O minútu neskôr bolo po nekompromisnej strele Asselina 1:2. V 17. minúte najskôr vyrovnal na 2:2 Kerbashian a Nitra arénu rozjasal v 19. minúte tretíkrát Slovák - 3:2.

Na začiatku druhej tretiny nevyužili "Corgoni" presilovú hru o dvoch hráčov, ktorá bola predelená prestávkou. Góly strieľali iba hostia. V 26. minúte vyrovnal Higgs. Nitranom mohol prinavrátiť vedenie Lantoši, ale v úniku nastrelil iba hornú žŕdku. V 30. minúte Nitrania zle prestriedali a Selleck to využil gólom na 3:4. V závere tretiny bolo na hráčoch Nitry vidieť snahu o vyrovnanie, ale žiadny puk nevedeli pretlačiť za chrbát Williamsa.

V tretej tretine sa mohli hostia sústrediť na bránenie a rozohrávku domácich napádal väčšinou iba jeden hráč. Nitranov mal motivovať už len fakt, že s Bystričanmi prehrali už dvanásť zápasov po sebe. Plány na výhru sa domácim začali rúcať, keď s dávkou šťastia skóroval Faille - 3:5. Domáci sa už nevedeli dostať do väčších príležitostí a v hre bez brankára inkasovali gól na 3:6. Hetrik zavŕšil Faille. "Corgoni" tak nenašli recept na hostí z Banskej Bystrice ani v trinástom zápase za sebou.

Stanislav Škorvánek st., tréner Žiliny: "Ťažko sa mi hodnotí zápas, v ktorom sme prišli minimálne o bod. Do zápasu sme išli zdecimovaní zraneniami a chorobami, ale nechcem sa na to vyhovárať. Pre mladých hráčov, ktorí za nás nastúpili, to bola veľká škola, najmä proti súperovi, akým je Poprad. Podali výkony na hranici svojich možností. Bojovnosťou a obetavosťou sme v tretej tretine dokázali vyrovnať a išli sme si po body. Tri naše chyby v zápase rozhodli o troch bodoch pre súpera. My sme tie jeho nedokázali potrestať a prehrali sme. Ďakujem tímu za bojovnosť a obetavosť. Toto je cesta, ktorou musíme ísť a verím tomu, že sa nám to oplatí. Chcem sa poďakovať aj žilinským divákom, ktorí sa vo väčšom počte prišili pozrieť na naše zápasy, fandia nám a verím tomu, že nám zachovajú priazeň aj do ďalších zápasov. Pokúsime sa im v ďalších zápasoch odvďačiť za podporu obetavými a víťaznými výkonmi."

Domáci aj hostia nastúpili v zostave s tromi juniormi, pričom u domácich Surána a Gálika išlo o premiérové štarty v najvyššej mužskej súťaži. Úvodná desaťminútovka bola vyrovnaná, každý z tímov nevyužil po jednej presilovej hre. Žilinčania potom neuspeli ani v ďalšej presilovke a hostia ich za to vytrestali prečíslením a gólom obrancu Ťavodu, ktorý si šikovne nakorčuľoval pred bránku na Bondrovu prihrávku. Hostia po góle prevzali iniciatívu, boli častejšie pred Mikolášom a niekoľkokrát mu i nebezpečne pohrozili, ale skóre sa nemenilo.

Druhú časť hry otvorili "vlci" presilovkou, ale ani po tretí raz v zápase sa v nej nepresadili. Podtatranci postupne preberali iniciatívu, viac sa tlačili do zakončenia a Mikoláš v bránke sa musel obracať, aby uchránil domácich od gólov. V 35. minúte však ani on nezastavil Takáča, ktorý dostal veľa priestoru a vlastnú strelu dorazil popri ľavej žrdi za žilinského brankára. O chvíľu neskôr mohol Beránek spomedzi kruhov znížiť, ale jeho bekhendové zakončenie skončilo iba na pravej žŕdke Nechvátalovej bránky.

Žilinčania nezložili zbrane a v úvode tretej tretiny hostí zatlačili. Nakoniec sa im podarilo aj skórovať, keď strelu Dubeňa od modrej tečoval za Nechvátala v 43. minúte Beránek. Dubeň šiel o chvíľu neskôr na trestnú lavicu, jeho prehrešok však zostal nepotrestaný. Naopak, na druhej strane sa Popradčania s dvojicou Žilinčanov pred bránkou pretláčali o puk, ten sa dostal k voľnému Podešvovi a český center v 47. minúte vyrovnal. Domáci pritlačili, zásluhou vyššieho počtu hostí na ľade získali aj presilovku, ale nevedeli ju využiť. Popradčania sa v závere 56. minúty dostali do pásma Žilinčanov, Tákačovu strelu Mikoláš vyrazil na zadný mantinel, ale popradský útočník puk spracoval a od Mikoláša ho poslal so šťastím do bránky. Domácim nezostávalo veľa času na vyrovnanie, ale pokúsili sa oň v hre bez brankára, ktorú začali 79 sekúnd pred koncom zápasu. "Vlkom" sa však napriek enormnej snahe už skórovať nepodarilo a "kamzíkom" nakoniec podľahli 2:3.

Michal Vandas, autor druhého gólu Zvolena, uzdravený navrátilec do zostavy po mesačnej pauze: "Bol to ťažký, ubojovaný zápas. Vedeli sme, že to bude proti Miškovcu ťažké. Veľmi dobre bránia, čo sa potvrdilo, ale my sme dali do tohto zápasu srdce a napokon zaslúžene vyhrali. Hlavné sú dnes tri body. Mal som viac šancí, nevedeli sme však prekonať súperovho brankára. Napokon sa mi to podarilo, keď tam už v bránke nebol. Verím, že nás toto víťazstvo nakopne do ďalších zápasov v novom roku."

V prvej tretine mali jednoznačnú prevahu domáci. Do ich zostavy sa po mesačnej pauze vrátil uzdravený Vandas a už v 38. sekunde mohol skórovať, zblízka však Adorjána nepokoril. Podarilo sa to napokon v 3. minúte po peknej zadovke Mitchella obrancovi Drgoňovi, ktorý vypálil bez prípravy spoza kruhu a účinne – 1:0. Ďalšie možnosti mali ešte Šišovský, Chovan a Obdržálek. Hostia pohrozili iba v 12. minúte kapitánom Magošim, ale inak v oklieštenej zostave ťahali za výrazne kratší koniec. Najväčšiu príležitosť spálil Mitchell, keď voľný z troch metrov neprekonal brankára Miškovca. Neuspel pred ním z dorážky ani Špirko a podobne i Vandas zblízka v presilovke. Na strely vyhrávali hokejisti spod Pustého hradu 24:4, na góly iba 1:0.

Začiatok druhej tretiny patril maďarskému tímu. Bol aktívnejší a vytvoril si aj šance na vyrovnanie. Vasovu strelu zblokoval dobre Fraser, Kulmala mieril v tutovke vedľa odkrytej bránky a tento útočník sa nepresadil ani zblízka v presilovke. Nebezpečný pokus vyslal na Skapskiho aj Miskolczi. Zvolenčania ožili až v druhej polovici stretnutia, ale vytvorili si v nej iba jedinú vážnejšiu príležitosť. Zuzin od zadného mantinelu pekne našiel Chovana v medzikruží, ten sa ocitol zoči–voči Adorjánovi, ale blafákom skóre nezmenil.

Úvod tretej tretiny patril domácim. Vedenie mohol zvýšiť najmä Roman, z dobrej pozície však tesne minul ľavú žrdku. Hostia následne nevyužili presilovku. Vyrovnať mohol z kruhu Somogyi, Skapski však zasiahol dobre telom. Ďalšie minúty sa niesli v znamení tlaku Stredoslovákov, ale recept na brankára Miškovca nájsť nevedeli postupne Chovan, Vandas, Mitchell, Kytnár, Handlovský ani Šišovský. V závere teda hostia odvolali brankára, hrali v šestici, ale nebolo im to nič platné, pretože do opustenej bránky trafil zo stredu klziska oblúčikom Vandas a spečatil tak výhru domácich.

Úvodná tretina priniesla hokej, ktorému nechýbalo nasadenie, ale vyložených gólových príležitostí veľa nebolo. Košičania presilovku v 9. minúte nevyužili a to boli ešte radi, že Ručkayovi nevyšlo zakončenie v úniku na Habala. Hostia prvú početnú výhodu zvládli omnoho lepšie, keď po Pospíšilovej krížnej prihrávke presne namieril Nejezchleb - 0:1.

Košickú ambíciu vyrovnať naplnil už po 41 sekundách druhej časti Suja, ktorý na hranici bránkoviska zúročil prihrávku Nagya spoza bránky. V druhej tretine boli strelecky aktívnejší domáci hráči, ale vyložených príležitostí bolo minimum. Novozámčania v nej nevyužili dve presilovky, pričom najbližšie boli ku gólu pri šanci Štraucha, ktorú efektným zákrokom zmaril brankár Habal.

Aj úvod tretej časti priniesol gól domácich. Po Kochovej strele hostia nezvládli situáciu okolo vlastného brankára a Spilar dorazil puk za Košarišťana. Ďalšie minúty priniesli bojovný hokej, ale aj pohotový zákrok Habala proti strele Hendersona. Košičania sa po góle na 2:1 sústredili na udržanie náskoku a ich defenzívna hra bola pre Novozámčanov veľký problém. Tí si nedokázali vytvoriť výhodné strelecké pozície, naopak, viackrát sa musel mať na pozore ich brankár Košarišťan. Hostia podporili snahu o vyrovnanie aj stiahnutím svojho brankára v závere zápasu, no zákrok Pospíšila na Bropheyho posúdili rozhodcovia ako technický gól - 3:1.

Góly: 21. Betker (Chovan Mar., Puliš), 30. Král (Hodgson, V. Fekiač), 44. Betker (Král, Tibenský), 60. Ščurko (Puliš) – 4. Rób. Huna, 45. Nádašdi (Kriška). Rozhodovali: Valach, Snášel - Gajan st., Stanzel, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 635 divákov.

Josef Turek, tréner Detvy: "Do zápasu sme nevstúpili dobre, súper dobre bránil stredné pásmo, hral jednoducho, ale musím povedať, že od druhej tretiny sme sa výrazne zlepšili, boli sme dve tretiny lepší tím a zaslúžene sme vyhrali. V závere sme to zdramatizovali, keď mal súper plno šancí, ale ustáli sme veľa oslabení. Boli tam dva samostatné nájazdy v našej presilovke, kde nás podržal Zalivin a rozhodli sme to pri power play. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene a chcel by som všetkých hráčov pochváliť nielen za dnešný výkon, ale aj za výborné výkony v uplynulých zápasoch. Dnes nás opäť podporovalo veľké množstvo fanúšikov, a to sa potom hrá úplne inak. Chcel by som im poďakovať."

Anton Tomko, tréner Liptovského Mikuláša: "Z našej strany trošku nešťastný zápas, v prvej tretine sme mali viac z hry, lepšie sme korčulovali, boli sme v lepšom pohybe, dostali sme sa do vedenia. Škoda tých zbytočných faulov, ktorými sme umožnili Detve vyrovnať po jednej z mála chýb, ktoré sa stali v strednom pásme, kde Detva využila naše ďalšie zaváhanie na 2:1. Aj keď sme druhú tretinu prehrali 2:0, myslím si, že sme boli aktívnejšie mužstvo, vytvárali sme si veľa šancí. Dnes nám tá koncovka zlyhala. Myslím si, že Detva práve v tomto zápase vyťažila z minima maximum. V druhej tretine sme mali dva samostatné nájazdy, keď Robo Huna išiel aj so Sukeľom sami na bránu, nepremenili sme to, no aj napriek tomu sme do tretej tretiny chceli otočiť zápas v náš prospech. Znovu sme si vytvárali tlak, Detva začala brániť stredné pásmo, ale my sme si ďalej vytvárali šance, no prišiel tretí gól a nám sa podarilo dať kontaktný gól. V závere to bolo o šťastí, hrali sme power play a nedali sme gól do prázdnej bránky, keď ten puk prešiel cez bránkovisko, pozdĺž celej bránky. Nedali sme gól a Detva v závere poistila Ščurkom štvrtým gólom víťazstvo. Musím povedať, že dnes nevyhralo lepšie, ale šťastnejšie mužstvo."