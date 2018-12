TASR

Stredná športová škola v Trenčíne ponúkne aj Hokejovú akadémiu

V rámci pilotného projektu, ktorý je výsledkom spolupráce TSK a Slovenského zväzu ľadového hokeja, začnú prví žiaci študovať už v septembri.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Trenčín 31. decembra (TASR) - Športové gymnázium v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vstúpi do nového roka 2019 už ako Stredná športová škola Trenčín. Jediné gymnázium so športovým zameraním v pôsobnosti TSK sa v súlade s legislatívnymi zmenami od 1. januára 2019 transformuje na Strednú športovú školu Trenčín. Do všetkých štyroch odborov prvého ročníka môže v budúcom školskom roku nastúpiť 48 študentov.

Súčasťou školy sa stane aj Hokejová akadémia, ktorá bude vychovávať nielen hokejové talenty, ale aj komplexné športové osobnosti. V rámci pilotného projektu, ktorý je výsledkom spolupráce TSK a Slovenského zväzu ľadového hokeja, začnú prví žiaci študovať už v septembri. Ako bude vzdelávací i tréningový proces vyzerať v praxi, si môžu prísť záujemcovia pozrieť na Deň otvorených dverí Strednej športovej školy Trenčín už v piatok 11. januára 2019.

„Záujemcovia o štúdium a športovú prípravu na našej škole sa stretnú o 11.00 h v spoločenskej miestnosti školského internátu. Dostanú informácie nielen o škole, ale aj o študijných odboroch a športovej príprave a prezrieť si môžu aj školské priestory vrátane športovísk. Tento deň bude zaujímavý najmä pre mladých hokejistov, ktorí sa dozvedia viac o pilotnom projekte Hokejová akadémia a výstavbe nového zimného štadióna, pričom informácie im budú podávať aj hokejoví odborníci,“ prezradil riaditeľ školy Jozef Pšenka.

Budúci prváci, ktorých ponuka Strednej športovej školy zaujala, sa v tento deň zoznámia so študijnými odbormi športové gymnázium či športový manažment, ale tiež s novými odbormi digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe, ktorých experimentálne overovanie je momentálne v štádiu prípravy.

„Pre talentovaných hokejistov, ktorí sa rozhodnú študovať na Hokejovej akadémii, budú v ponuke uvedené študijné odbory s rozšírenou výučbou angličtiny. Stredná športová škola Trenčín môže od nového školského roka prijať 48 prvákov,“ vysvetlila vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.