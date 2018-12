TASR

Dnes o 08:27 Slovenská hokejová 16-ka podľahla Fínsku na turnaji vo Füssene

Mladí Slováci odohrali proti favorizovanému súperovi vyrovnanú partiu len v záverečnej tretine, ktorá sa skončila bez gólov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Füssen 30. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov obsadili na Turnaji štyroch krajín v nemeckom Füssene konečné druhé miesto. Rozhodol o tom nedeľný priamy súboj o celkové prvenstvo, v ktorom zverenci trénera Radoslava Hecla prehrali s Fínskom vysoko 0:8. Práve severania boli suverénmi podujatia, keď vyhrali všetky tri zápasy s jednoznačným skóre 20:3.

Mladí Slováci odohrali proti favorizovanému súperovi vyrovnanú partiu len v záverečnej tretine, ktorá sa skončila bez gólov. Predtým na turnaji zdolali rovesníkov zo Švajčiarska 5:4 po predĺžení a domáci výber Nemecka 4:3. Informáciu priniesla oficiálna webstránka Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Turnaj štyroch krajín hráčov do 16 rokov – Füssen (Nem.) /zdroj: hockeyslovakia.sk/: /zdroj: hockeyslovakia.sk/: Slovensko "16" – Fínsko "16" 0:8 (0:3, 0:5, 0:0) Vylúčení: 1:4, presilovky a oslabenia: 0:0. Zostava SR: Iglovský – Kocúr, Socha, Němec, Mešár, Krnáč, Miklovič, Eliáš – Bačo, Štefančík, Šramaty, Slafkovský, Géci, Babeliak, Živický, Ožvald, Sokoli, Danielčák, Ulbricht, Bubica

Radoslav Hecl, tréner SR "16": "Do zápasu s Fínskom sme nastupovali pozitívne naladení vzhľadom k tomu, že sme mali na turnaji za sebou dve víťazstvá. Verili sme v to, že naša výkonnosť je dostačujúca, aby sme potrápili aj Fínov. No, bohužiaľ, po dvanástich minútach sme prehrávali 0:3, z piatich striel sme inkasovali tri góly a dosť nám to naštrbilo taktiku v stretnutí. Nevedeli sme sa presadiť v útočnom pásme a súper bol silný na puku a veľmi rýchlo korčuľoval. Hlavne v individuálnych činnostiach fínski hráči jednoznačne dominovali. V prvých dvoch tretinách bol súper dominantný, v tretej časti sme zmenili systém, viac sme sa nabudili a dali do toho viac srdiečka. Uhrali sme ju na nerozhodný výsledok, čo si veľmi vážim. Na jednej strane nás prehra s Fínskom mrzí, na druhej by som chcel odohrať takýchto zápasov čo najviac – takéto súboje nás posúvajú ďalej. Hlavne pre hráčov to bola veľká škola, ktorá im ukázala, že na turnajoch musíte vedieť odohrať tri kvalitné zápasy v rýchlom slede za sebou. My sme odohrali dva kvalitné proti rovnocenným súperom, no, bohužiaľ, už tretí zápas v tempe proti fínskemu tímu sme nedokázali odohrať v takej kvalite. Treba viac trénovať a pripravovať sa aj mimo povinností v klube, aby sme sa priblížili k takejto top kvalite. Druhé miesto na turnaji je pozitívne, máme víťazstvá so Švajčiarskom a Nemeckom. Odohrali sme kvalitné zápasy a naše vystúpenie malo svoje plusy aj mínusy. Dalo nám to veľa, aj čo sa týka prehľadu kvality hráčov, a to bola podstatná vec pre nás."

ďalší nedeľňajší výsledok: Nemecko – Švajčiarsko 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) predošlé zápasy SR "16" na turnaji - piatok: Švajčiarsko "16" – Slovensko "16" 4:5 pp (1:2, 3:1, 0:1 – 0:1) Góly SR: 3. Ulbricht (Bubica), 16. Géci (Nemec), 29. Bačo (Štefančík), 49. Šramaty (Štefančík), 63. Bačo (Šramaty, Socha). Vylúčení: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Zostava SR: Ďuris – Socha, Kocúr, Mešár, Nemec, Krnáč, Miklovič, Eliaš, Sokoli – Štefančík, Šramaty, Bačo, Babeliak, Géci, Slafkovský, Danielčák, Stümpel, Ožvald, Ulbricht, Bubica, Živický sobota: Nemecko "16" – Slovensko "16" 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) Góly SR: 12. Slafkovský (Géci), 36. Bačo (Štefančík, Kocúr), 36. Slafkovský (Géci), 58. Živický (Ulbricht). Vylúčení: 1:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Zostava SR: Ďuris – Kocúr, Socha, Němec, Mešár, Krnáč, Miklovič, Eliáš – Bačo, Šramaty, Štefančík, Slafkovský, Géci, Babeliak, Živický, Ožvald, Sokoli, Danielčák, Ulbricht, Bubica