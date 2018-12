TASR

Dnes o 08:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Zraneného Hamšíka možno čaká až mesačná pauza

Kapitán SSC Neapol by sa mohol vrátiť do súťažného diania koncom januára alebo začiatkom februára.

Na archívnej snímke Marek Hamšík — Foto: TASR Pavel Neubauer

Neapol 30. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík bude pre svalové zranenie chýbať na zelených trávnikoch možno až mesiac.

Kapitán SSC Neapol by sa mohol vrátiť do súťažného diania koncom januára alebo začiatkom februára. Tridsaťjedenročný stredopoliar by mohol byť svojmu tímu k dispozícii v zápase proti AC Miláno alebo Sampdorii Janov, informoval internetový portál 90min.com.

Hamšík si v stredajšom stretnutí 18. kola talianskej Serie A s Interom Miláno (0:1) poranil v súboji s Borjom Valerom zadný stehenný sval na pravej nohe a duel musel predčasne opustiť už v 24. minúte.