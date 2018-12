TASR

Chelsea sa 15 miliónov za Hudson-Odoia máli, od Bayernu žiada viac

Ľavý krídelník má v Londýne platnú zmluvu až do leta 2020. O jeho služby už prejavila záujem aj Borussia Dortmund.

Londýn 29. decembra (TASR) – O 18-ročného futbalistu Chelsea Londýn Calluma Hudsona-Odoia sa zaujíma Bayern Mníchov. Prvú ponuku na úrovni 15 miliónov eur plus bonusy londýnsky klub odmietol. Ak chce bavorský klub jeden z najväčších talentov mládežníckej liahne Chelsea naozaj získať, bude musieť podľa informácií televíznej stanice Sky k ponuke prihodiť ešte o 10 miliónov eur viac.

Člen víťazného výberu Anglicka z MS 2017 do 17 rokov v Indii si odbil svoju premiéru medzi seniormi v januári 2018 v zápase 4. kola FA Cupu proti Newcastlu United (3:0) a postupne zbiera štarty aj v Premier League a Európskej lige. Tréner Chelsea Maurizio Sarri však stále nie je presvedčený o tom, že Hudson-Odoi je dostatočne vyzretý na to, aby bol stabilným členom veľkého tímu v tak náročnej súťaži, akou je anglická Premier League.

“Nie som si istý, či je v 18 rokoch pripravený nastupovať v Premier League, obzvlášť v drese tak veľkého tímu, akým je Chelsea. Ak je tak dobrý, že to vo svojom mladom veku zvládne, mohol by sa stať do dvoch rokov najlepší hráčom Európy,“ povedal na hráčovu adresu Sarri. Ľavý krídelník má v Londýne platnú zmluvu až do leta 2020. O jeho služby už prejavila záujem aj Borussia Dortmund, kde by sa v prípade prestupu stretol so svojím spoluhráčom z reprezentácie Jadonom Sanchom.