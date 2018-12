TASR

Djokovič chce prekonať Federera v počte grandslamových titulov

Srbský tenista v uplynulom období zápasil so zdravotnými problémami, ale o víťazný duch neprišiel.

Podanie rúk tenisových titanov. Roger Federer gratuluje Djokovičovi k triumfu. — Foto: TASR/AP

Abú Zabí 29. decembra (TASR) - Rekord dvadsiatich grandslamových triumfov tenistu Rogera Federera sa bude ťažko prekonávať, ale minimálne jeden z jeho rivalov sa nevzdáva myšlienky pokoriť ho. Najbližšie je k tomu Španiel Rafael Nadal so sedemnástimi trofejami, o tri menej má na konte Novak Djokovič. A práve Srb priznal, že tajne sníva o detronizovaní fenomenálneho Švajčiara.

"Klamal by som, ak by som povedal, že nad tým nerozmýšľam. Je to však náročná úloha. Najmä so súčasnou generáciou skvelých mladých tenistov za chrbtom," povedal Djokovič po sobotňajšom víťazstve nad Kevinom Andesonom na exhibičnom turnaji v Abú Zabí.

Djokovič v uplynulom období zápasil so zdravotnými problémami, ale o víťazný duch neprišiel: "Samozrejme, že do konca kariéry by som chcel vyhrať čo najviac grandslamov. To musí byť prvoradý cieľ. Je to ten typ podujatí, na ktorých sa budem vždy snažiť a pochopiteľne, budem bojovať aj o pozíciu svetovej jednotky."

S pribúdajúcim vekom to nebude mať ľahké, uplynulé tri prehry mu pripravili mladí hráči, konkurenciu však víta a pripomína, že ani stará garnitúra nepovedala posledné slovo: "Nastupuje mladá generácia, ale stále je tu Federer či Nadal, vracia sa Wawrinka a Murray. Súťaživosť je garancia kvality tenisu, nové tváre tomu môžu iba pomôcť."